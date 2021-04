La Lixisenatida es aprobada en México; es para la diabetes

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Actualmente en México se realiza el cruce entre plantas de tipo criolla: Tecoanapa y Sudán de la flor de Jamaica, y una selección de las de mayor productividad y demanda en el mercado.

En el caso de la variedad Estrella Costeña es una excelente opción productiva para el clima trópico seco y presenta un rendimiento promedio en monocultivo de mil 300 kilogramos por hectárea de cálices deshidratados y se produce en un sistema orgánico, lo que le da un valor agregado, pues los consumidores llegan a pagar hasta 250 pesos por kilogramo de cálices deshidratados a granel.

Y es que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) realiza el mejoramiento de diversas variedades de la flor de jamaica para que los productores obtengan un mejor rendimiento y competitividad de sus cosechas.

Investigadores del organismo actualmente realizan el cruzamiento entre plantas de tipo criolla: Tecoanapa y Sudán, y una selección de cinco a siete ciclos por la vía masal e individual de las de mayor productividad y demanda en el mercado, como las variedades mejoradas Estrella Costeña y Patriota.

Por sus características, la variedad Estrella Costeña es una excelente opción productiva para el clima trópico seco, ya que presenta floración a partir del 25 de octubre, tiene un promedio de 35 cálices por planta, es de tamaño grande y de color rojo muy oscuro, lo que responde a la demanda de los consumidores.

Con un gran valor agregado

Además, esta planta presenta un rendimiento promedio en monocultivo de mil 300 kilogramos por hectárea de cálices deshidratados, y se produce en un sistema orgánico, lo que le da un valor agregado, pues los consumidores llegan a pagar hasta 250 pesos por kilogramo de cálices deshidratados a granel.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que la variedad Patriota es tolerante a la enfermedad denominada Pata prieta, causada por los organismos P. parasitica y F. oxysporum.

Esta variedad, cuya floración se presenta a partir del 25 de octubre, tiene 27 cálices por planta en promedio, es de color rojo oscuro –que se intensifica más en la punta del cáliz—, y su rendimiento, en monocultivo, es de mil 100 kilogramos de cálices deshidratados por hectárea.

Ambas variedades contienen fibra, carbohidratos, proteínas, aminoácidos esenciales y no esenciales, fenoles, ácidos fenólicos, y vitamina C (la mayor concentración se presenta en las variedades no pigmentadas).

Los cálices de jamaica son un potencial antioxidante por retener radicales libres y regular o disminuir la actividad oxidativa, también eliminan sustancias tóxicas del cuerpo, regulan la presión en la sangre, previenen complicaciones cardiovasculares, reducen el contenido de colesterol de baja densidad y tienen efectos antiinflamatorios.

