Grupos radicales lanzan ataques cibernéticos a centros en favor de la vida

Ciudad de México.— De acuerdo con la organización estadounidense Live Action sitios web en favor de la vida reciben ataques por parte de “fanáticos” pro aborto en los Estados Unidos a raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade.

Un tweet publicado por el usuario @LorianSynaro dice: “Las organizaciones contra el derecho a decidir serán atacadas diariamente para garantizar que no tengan un espacio seguro en Internet. Queremos venganza en nombre de los millones de mujeres cuyas vidas se verán afectadas por la decisión de la Corte Suprema. Queremos venganza. ¡Queremos #JanesRevenge ! #OpJane volvió a comprometerse”.

Posteriormente, escribió en Twitter sobre otro supuesto ciberataque. “¡El sitio web de la organización National Right to Life está fuera de línea desde hace más de 48 horas! Esta es la venganza de Jane. No pararemos. A todas las organizaciones contra el derecho a decidir: Estén preparados para sufrir las consecuencias de sus acciones. # Anónimo #OpJane #JanesRevenge #RoeVsWade”.