Vinculan a proceso a YosStop por pornografía infantil

Ciudad de México.- Marina Badui, madre de Yoseline Hoffman conocida como “YosStop”, pidió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tome cartas en el asunto al considerar que a su hija la están tratando como una “criminal”.

“YosStop” se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, tras la denuncia que realizara Ainara Suárez el pasado mes de marzo.

Varias policías la detuvieron

Budai indicó que entre 40 y 45 policías fueron al domicilio de Yoseline para detenerla y la han tratado como una criminal.

“Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido, todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así”.

“Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz…”, expresó Mariana.

Indicó que lo único que pide es que se le haga justicia a “YosStop” quien es acusada de pornografía infantil.

“A todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, tú eres madre, tú eres mujer y quisieras que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, eso no puede ser”.

“Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, y yo pido la libertad para mi hija y que se haga justicia, por favor. Muchas gracias y a mi hija la amo con todo mi corazón. ‘Yoseline, te quiero'”, finalizó.

