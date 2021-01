Este pueblo de Italia ofrece 2 mil euros por irte a vivir ahí…

México.- La actividad reciente del volcán Popocatépetl está dentro de los parámetros observados anteriormente, razón por la cual por el momento no hay de qué preocuparse.

Sin embargo, la población debe mantenerse atenta a la información que emiten las autoridades, coincidieron en señalar científicos del Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM.

Hay que tomar en cuenta que vivimos en un país volcánicamente activo y que mientras más conozcamos de este y otros fenómenos, como los sismos, tendremos mejor capacidad de protegernos y saber qué hacer, indicaron.

En conferencia de prensa virtual comentaron que mientras los parámetros que se observaron en el pasado no cambien ahora, hay confianza de que “Don Goyo” no hará algo más de lo que ya hemos visto: emitir ceniza o explosiones que, aunque pueden ser espectaculares, no ponen en riesgo a la población, abundaron.

El director del IGF, Hugo Delgado Granados, explicó: desde hace un par de años el coloso cambió su actividad, de manera que ya no construye domos de lava, o los produce ocasionalmente y pequeños.

Ahora, la mayor parte de su actividad se centra en la expulsión de fragmentos (que de noche lucen impresionantes, por ser material incandescente), pero eso es parte de su actividad normal.

No obstante, continuó, es importante considerar que puede haber una serie de variaciones, y para ello se cuenta con una red de monitoreo en el Popocatépetl, a fin de dar seguimiento puntual y observar cualquier modificación de los diversos patrones que indiquen algo diferente.

Delgado Granados detalló que el análisis de esa información se lleva a cabo en el seno de un comité científico asesor que participa conjuntamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Ana Lillian Martin del Pozzo expuso: lo que está ocurriendo en el volcán es un fenómeno de producción de cenizas, emisiones pequeñas y más grandes, que fundamentalmente se mueven hacia Puebla, y en días recientes a zonas del Estado de México, como Amecameca; incluso podrían llegar a la Ciudad de México.

En tanto, Delgado Granados sugirió consultar el mapa de peligros del volcán Popocatépetl, el cual tiene una base científica fundamental ya que, por ejemplo, permite reconocer su actividad en el pasado e incluye rutas de evacuación.

Los científicos exhortaron a la población abstenerse de subir al volcán, estar en contacto con las autoridades, seguir las indicaciones y mantenerse informada en fuentes oficiales, como el IGF y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a través de sus diferentes medios de comunicación y redes sociales.

