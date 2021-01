Maestro amenaza y se burla de estudiante que sufrió de Covid

Ciudad de México.- Un maestro se burló y amenazó a una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La estudiante no pudo asistir a algunas clases que se imparten en línea, ya que sufrió de Covid, además de que se le murió un familiar.

Sin embargo, el maestro, de nombre José Raúl de Córdova Conde y quien imparte la materia de Fundamentos de Mercadotecnia, la amenazó tras señalar que la reprobaría por no entregar los trabajos a tiempo.

La alumna, de nombre Ximena, le explicó al maestro que no pudo conectarse por el Covid, lo que le importó poco al profesor.

“Yo no soy la Basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros”.

“Saben que soy estricto. Si el alumno no puede, adiós. Más ustedes que tienen múltiples oportunidades. Yo también estoy enfermo y aquí estoy …”, dijo el docente.

En un video que circula en redes sociales, se escucha la explicación de la alumna quien señaló su ausencia fue por culpa del Covid.

“… ¿También le dio coronavirus a usted?, ¿se le murió su abuelito ayer?, ¿estuvo tres días inconsciente prácticamente?, ¿también le faltó el aire? …”, señaló la joven.

El maestro solo respondió “… Lástima Margarita”, lo que molestó a la estudiante quien señaló que lo último que buscaba era su lástima.

“No, es que no estoy buscando su lástima, sino que sea empático. Yo no vine a pedir su lástima, no vine a pedir medicamentos. Estoy aquí tratando de recuperar mi semestre a pesar de todo”, dijo Ximena.

Molesto, el maestro la amenazó y le dijo que si no entregaba los trabajos en tiempo y forma, la reprobaría.

“Si no me entregas tu trabajo la próxima semana, tú ya sabes lo que pasa. Yo no justifico faltas, faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes. Lástima, Margarita …”, sentenció.

