Bebés aprenden el lenguaje desde antes de nacer

Canadá.- El desarrollo del lenguaje en los bebés comienza mucho antes de que pronuncien sus primeras palabras. Desde el nacimiento e incluso durante el embarazo, los pequeños están inmersos en un entorno sonoro que influye de forma decisiva en sus futuras habilidades comunicativas.

Así lo explican especialistas de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Canadá, quienes destacan que el paso del balbuceo al lenguaje infantil es un proceso gradual que requiere tiempo, acompañamiento y un entorno lingüístico enriquecido.

¿Por qué padres y cuidadores son clave en el lenguaje temprano?

La doctora Alexis Black, profesora asistente de la Facultad de Audiología y Ciencias del Habla de la UBC, subraya que la interacción cotidiana con adultos significativos es fundamental.

“Los padres y cuidadores pueden apoyar las habilidades lingüísticas tempranas del bebé de distintas maneras, por ejemplo, promoviendo la lectura compartida antes de dormir”, señala la especialista.

Misma quien ha investigado ampliamente la relación entre interacción temprana y aprendizaje del lenguaje.

Hablarles con frecuencia, describir actividades diarias y responder a sus sonidos son prácticas sencillas que fortalecen el desarrollo comunicativo desde los primeros meses de vida.

En vez de corregir a los pequeños cuando cometen errores al hablar, es preferible que los padres hablen con sus hijos y les animen a comunicarse. Foto: Freepik.

¿Debe preocupar que la primera palabra no sea ‘mamá’ o ‘papá’?

Dentro del proceso de bebés y lenguaje, la doctora Black aclara que no existe motivo de alarma si la primera palabra de un niño no es “mamá” o “papá”.

“Es posible que al pequeño simplemente le resulte más fácil articular otros sonidos como ‘ba’ o ‘na’”, explica.

Además, el desarrollo lingüístico depende de múltiples factores: los sonidos que el bebé escucha con mayor frecuencia, aquello que le resulta significativo y la maduración de su propio cuerpo.

“Los recién nacidos están aprendiendo a mover la lengua y los labios, y cada bebé tiene sonidos que le resultan más fáciles de producir que otros”, añade la experta, enfatizando que las diferencias individuales son completamente normales.

¿El aprendizaje del lenguaje inicia en el vientre materno?

Uno de los hallazgos más relevantes sobre bebés y lenguaje es que el aprendizaje del idioma comienza antes del nacimiento.

De acuerdo con Black, “hacia el tercer trimestre de gestación, el sistema auditivo del bebé ya funciona; oye y responde a los sonidos”, incluida la voz del progenitor gestante.

Así como estímulos del entorno externo.

Existen evidencias científicas de aprendizaje prenatal.

“Sabemos que se produce un aprendizaje real en el vientre materno y que los bebés pueden recordar secuencias de sonidos que escucharon antes de nacer”, explica la especialista.

Estas experiencias tempranas sientan las bases de la memoria auditiva y lingüística.

Crear un ambiente estimulante marca una diferencia significativa en el desarrollo del lenguaje infantil.

Black recomienda que padres y cuidadores hablen, jueguen y compartan tiempo de calidad con los niños, fomentando la interacción constante.

Aunque reconoce que existen diferencias culturales en la crianza, enfatiza que “lo más importante es que los niños se sientan seguros, apoyados y queridos, y libres para comunicarse”.

Te puede interesar: Jalisco apuesta por tecnología para salvar vidas neonatales

Además, un entorno afectivo favorece la confianza necesaria para que los pequeños experimenten con sonidos y palabras.

También, la lectura compartida ocupa un lugar central en las recomendaciones de los especialistas.

“Leer con los niños es muy beneficioso para su desarrollo lingüístico, de lectoescritura y social”, afirma Black.

Además, sugiere conversar durante la lectura, permitir que los niños señalen objetos en los libros y relacionar las historias con experiencias cotidianas.

Estas prácticas añade; son técnicas utilizadas incluso en terapias del habla y del lenguaje, lo que refuerza su valor en el desarrollo infantil.

Distintos estudios demuestran que la interacción entre padres e hijos durante la lectura compartida es muy positiva. Foto: Freepik.

¿Los hogares bilingües afectan el desarrollo del lenguaje?

Asimismo, lejos de ser un problema, crecer en un entorno bilingüe o multilingüe representa una ventaja.

“Todas las evidencias indican que nuestros cerebros están bien adaptados para manejar varios idiomas”, señala Black.

@drajessvillarreal_cpi Sabías qué tú bebé aprende a desarrollar su lenguaje desde el vientre materno?? 🤰💬👧🏻 Gracias por llegar hasta aquí y por ser parte de esta comunidad. 📝 Agenda la cita de tu pequeño aquí: 0995750403/0998813406 📍Estamos en el Valle de los Chillos, Calle Aurelio Naranjo y Av. General Enríquez. Diagonal al gran Aki de San Rafael – Edificio Clínica de Obesidad y Osteoporosis – Tercer Piso No olvides dejar tu reacción y compartir 🤗 #pediatra #pediatría #valledeloschillos #desarrollodellenguaje #vientrematerno ♬ sonido original – drajessvillarreal_cpi

Además, destacó que el multilingüismo es más común a nivel mundial que el monolingüismo.

“No hay motivos para pensar que los niños se confundan por escuchar varios idiomas”, explica. La clave es la exposición constante y natural a las lenguas que se desea que aprendan.

ARH