Concluye ciclo escolar con rezago educativo y deserción: Educación con Rumbo

Ciudad de México.- A días de que concluya el ciclo escolar 2022-2023, Educación con Rumbo (ECR) lamenta que un año más la educación en México se encuentre sumergida en el peor momento de la historia reciente, en abandono total.

Incluso que no existan políticas públicas solo viejas fórmulas que no mejoran los resultados en la educación, tal es caso de la modificación curricular que se implementará de forma tardía, además de no estar legitimada por todos los sectores educativos.

Este ciclo escolar se destacó por la desaparición de las escuelas de tiempo completo, por lo que no hay registros sobre el número de escuelas que cuentan con servicio de comedor y tampoco se sabe la concentración de las mismas.

Te puede interesar: Derechos de la educación de niños en México en riesgo por libros elaborados en la clandestinidad: Padres de Familia

No se cuenta con información actualizada de las escuelas que están participando en el Programa la Escuela es Nuestra.

Así mismo, durante este periodo escolar se hizo oficial la aplicación de la Prueba Pisa a 8,050 estudiantes de 312 escuelas de todo el país en el año 2022, hasta el momento no existe información oficial; aunque después se comentó que México no participaría.

Patricia Ganem, Investigadora de Educación con Rumbo señaló que a raíz de la pandemia se vio rezagado el aprendizaje de los estudiantes (2020), las medidas que implementó el gobierno no han sido suficientes para recuperar el aprendizaje.

Incluso destacó que los estudiantes que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar la escuela. En este ciclo escolar 1,285, 670 alumnos no regresaron a la escuela.

“Se cierra el ciclo escolar 2023-2014 con rezago y deserción escolar”, subrayó.

Agregó que lo más grave que se enfrenta la educación en México en estos momentos es la falta de políticas públicas sostenidas, argumentadas y evaluadas que permitan conocer el avance que se va teniendo.

“Como muestra, los cambios a los que se han enfrentado docentes respecto a la nueva Reforma Educativa, puesto que aún no hay una base sólida y concreta sobre la metodología de trabajo y la capacitación de los maestros”, argumentó.

Es importante resaltar que, el análisis que realiza Educación con Rumbo tiene como base los compromisos que en campaña hiciera el entonces candidato presidencial López Obrador en el tema educativo durante el Encuentro Nacional con Maestros Democráticos en Oaxaca, en donde prometió el 12 de mayo:

1. Fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo.

2. Alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país.

3. Todos los estudiantes de preparatoria o de nivel medio superior tendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar.

4. Beca de 2 mil 400 pesos para alumnos universitarios de escasos recursos y ningún rechazado en las universidades públicas.

5. Fortalecimiento de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar y mejorar la calidad de la educación.

6. Cancelar la reforma educativa y hacer uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las que ha sido objeto el magisterio nacional.

7. Elaborar un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza donde participen maestros, padres de familia y expertos.

8. Respetar la independencia y autonomía del magisterio.

9. Retomar la propuesta de educación de cada entidad e impulsar la educación indígena con pleno respeto a sus formas de organización.

10. Suspender las cuotas que pagan más familias para el mantenimiento de las escuelas. Invertir recursos públicos para infraestructura educativa y hacer realidad el Internet gratuito alrededor de todo el país.

Son los compromisos más concretos que se tiene registro por parte del ejecutivo federal en materia educativa.

Ya que en el Plan Nacional de Desarrollo la Educación en el apartado denominado “Política Social” se encuentra un sub-apartado denominado “Derecho a la Educación” (pág. 50).

Por su parte Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de ECR, puntualizó que en estos 5 años de gobierno ha habido 3 Secretarios de Educación.

Por ello dijo que no existe continuidad en los proyectos, mucho menos hay coordinación entre las áreas, incluso, resaltó, ni entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.

Por si fuera poco, el presupuesto en educación ha disminuido, así como han disminuido las investigaciones y el seguimiento a los proyectos implementados, “no sabemos el impacto de la Escuela es Nuestra, de las Universidades Benito Juárez y del otorgamiento de becas”, señaló.

En este sentido, Amozurrutia Navarro lamentó que a menos de un año de que concluya la presente administración federal, el avance es inexistente y desafortunadamente el progreso educativo que se tenía se ha perdido y será difícil recuperarlo en el año restante.

“jamás podrá resolverse en un año de trabajo, debe ser progresivo con avances puntuales que puedan seguir mejorando cada año”, dijo.

ARH