Dan prisión de dos años a un monje por compartir pan con dos personas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Brasil superó las 350 mil muertes por Covid-19, después de en las últimas 24 horas perdieron la vida 2 mil 616 personas.

De acuerdo con el Ministerio de la Salud de dicho país, ya se registran 351 mil 334 decesos por el coronavirus.

Además, en la última jornada de estudios contra la Covid, se detectó 71 mil 832 nuevos contagios para tener un acumulado de 13.4 millones de personas que contrajeron el virus.

Expertos informaron que, en caso de no detener el avance del coronavirus, podría vivirse un colpaso de hospitales en los estados de Brasilia, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul.

Te puede interesar: Covid: 209 mil 212 mexicanos perdieron la vida por la pandemia

De acuerdo a un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el avance de las vacunas no ha sido suficientemente rápido para detener los contagios.

Se informó que 25 millones de personas ya recibieron el fármaco contra la Covid-19 pero no ha sido suficiente.

A pesar de la cantidad de decesos y contagios, las autoridades aún no determinan un confinamiento ya que quieren evitar que la economía se colapse.

Síguenos en redes sociales