Día del Niño, nada que celebrar: Unión Mujer

Ciudad de México.- Este Día del Niño debe ser un día para reflexionar sobre la grave crisis de violencia en niñas, niños y adolescentes, con cifras terribles sobre violencia sexual y pornografía infantil, que son protagonistas en México. Esto en el marco de una “burda y arbitraria” ejecución de las políticas públicas en este tema desde el Gobierno, denunció la Maestra Paulina Amozurrutia.

Creemos realmente que la propuesta se realiza sin ningún tipo de análisis, no hay una valoración del impacto, pone por delante únicamente criterios presupuestales que en este tema son erróneos porque dejar en la indefensión a 38.2 millones de niños es burda y arbitrario. Este hecho demuestra que las niñas, niños y adolescentes no son una prioridad para el país y claramente no lo son para el presidente porque no votan.”