Distinguen a unidad médica del IMSS por promover la lactancia materna 

Estado de México.- La Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) No. 180 de IMSS Estado de México Oriente, obtuvo la nominación como “Unidad Amiga del Niño y la Niña”.

El cual reconoce los esfuerzos del personal médico y de enfermería de dicha unidad, por fomentar la alimentación materna exclusiva en neonatos.

La intensa labor de la UMF-UMAA beneficia a mamás derechohabientes del IMSS-Estado de México Oriente, en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Juchitepec, Tlalmanalco y Cocotitlán.

Mismos que reciben atención médica especializada, en beneficio de ellas y el fomento al sano desarrollo de sus bebés.

Esta Unidad de Medicina Familiar, alcanzó la calificación aprobatoria en la evaluación hacia una lactancia materna exitosa, la cual tiene como objetivo contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad en las y los niños.

Así como mejorar su nutrición y favorecer el vínculo afectivo madre e hijo.

Este reconocimiento genera confianza en las madres derechohabientes de la región nororiente del Estado de México, al saber que reciben atención por parte de personal médico de la unidad médica que cumple con criterios actuales de calidad al proporcionarle información oportuna sobre el desarrollo saludable de sus bebés.

No chupón, ni biberón, recomiendan.

Entre los pasos que le permitieron al personal médico, enfermería, trabajo social, nutriólogas y técnicas en atención y orientación al derechohabiente, lograr la nominación, destaca el alentar a la madre sobre la lactancia materna o libre demanda, es decir, dar de comer a la o el bebé tanto como lo desee.

Otra importante recomendación a las mamás es la conveniencia de no dar biberones, ni chupones a los bebés que amamantan, además, se les brinda información a mujeres embarazadas, respecto de los beneficios y el manejo de la lactancia y colocar a los bebés en contacto piel a piel con sus madres inmediatamente después del nacimiento.

Asimismo, alentar a la madre a reconocer cuando su bebé está listo para amamantar, mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia aún en caso de separación de sus bebés y no dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna, a no ser qué este indicado por el médico.

