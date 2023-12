Ellos son los bebés nacidos en Navidad en Yucatán  

Ciudad Juárez.— ¿Están casados por la Iglesia?, pregunta el Padre Eduardo Hayen Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, a las parejas que se le acercan y solicitan la bendición.

A través de un artículo en su blog personal titulado, “Bendiciones que no daré”, el Padre Eduardo Hayen, explicó que en sus 23 años de sacerdocio ha bendecido a muchas personas y lo hace a cualquier persona que lo pida.

“Nunca me pongo a indagar si el alma de quien pide la bendición está en gracia de Dios o no, pero hay circunstancias que son evidentemente contrarias a la voluntad de Dios, como la solicitud de una bendición en pareja que parece, más bien, aprobación a su situación de pecado”.

Recordar que la declaración doctrinal Fiducia supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), con el aval del Papa Francisco, avala la impartición de bendiciones no litúrgicas a las parejas del mismo sexo y en situación irregular; pero la doctrina sobre el matrimonio no cambia, bendecir no significa aprobar la unión.

LEE Monseñor Rogelio Cabrera pide no caer en sensacionalismos sobre bendiciones a parejas situación irregular

Al respecto, el Padre Hayen explicó que cuando una pareja le solicita que la bendiga, siempre les pregunto: ¿Están casados por la Iglesia? Si la respuesta es positiva, les da la bendición como pareja.

“Si me dicen que viven en unión libre o que sólo están casados por la ley civil, les digo gentilmente que esas situaciones no pueden ser bendecidas porque falta el matrimonio cristiano, pero que la bendición se las imparto de manera personal, y en esa oración pido por su conversión para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos”.

Recordó que hace muchos años una persona le solicitó bendecir un “restaurante”, cuando se presentó en el local con alba, estola, ritual y agua bendita, descubrió que no se trataba de un restaurante, sino de un antro LGBT.

blog del padre hayen: Bendiciones que no daré. https://t.co/ORiB5baPcK pic.twitter.com/cztTYXzEah — Padre Eduardo Hayen Cuarón 🇲🇽🇺🇸 (@padrehayen) December 26, 2023

“Hablé amablemente con la persona y le dije que ese tipo de negocios la Iglesia no los bendice. Me retiré sin hacer ninguna oración porque mi conciencia me lo impedía. Tampoco he aceptado bendecir bares o discotecas por ser lugares donde se venden clandestinamente toda clase de drogas”, aclaró.

En otra ocasión, explicó que a un sacerdote de la diócesis de Ciudad Juárez le pidieron bendecir una tienda en un pequeño centro comercial; cuando llegó se encontró toda la mercancía cubierta con telas. Al indagar qué había bajo los paños descubrió que había un sinfín de películas, revistas porno y juguetes sexuales. El religioso optó por retirarse sin hacer el rito de bendición.

El Padre Eduardo Hayen Cuarón, aclaró que hay lugares y circunstancias que no se pueden bendecir porque ponen a las personas en una ruta contraria al Evangelio.

Refirió que con las nuevas disposiciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los sacerdotes pueden bendecir cualquier situación por mera “caridad pastoral”, tratando de descubrir lo bueno y lo positivo que pudiera haber en tales ocasiones.

“Personalmente no lo haré. Mi conciencia me lo impide, por lo que debo obedecer al Logos divino puesto en mi conciencia para evitar que el nombre de Jesús sea burlado. La caridad no sólo debe ser “pastoral” sino también “teologal”, es decir, a la Verdad, que Cristo mismo”, finalizó.

ebv