Existen en Código Penal de Quintana Roo demandas feministas

Quintana Roo.- Especialistas aclararon que las feministas piden la despenalización del aborto en Quintana Roo cuando este existe en el artículo 97 del código civil la excepción por violencia sexual.

En el primer foro de opinión sobre derechos sexuales y reproductivos en Quintana Roo participaron abogadas internacionalistas y especialistas en violencia de género, quienes negaron que el aborto sea un derecho y que este además promueve la impunidad.

Ninguna de las víctimas de violencia sexual en ese estado han pedido aborto. Al contrario le piden acceso a la justicia y castigar a sus agresores, aclaró, Diana Cristal González Obregón, maestra en juicios morales y especialista en violencia contra la mujer.

Por tanto la especialista en el foro con los grupos provida, recalcó que las mujeres y niñas en Quintana Roo sufren 104% de aumento de la violencia y agresión. Según cifras de enero 2021 se han presentado 25 denuncias de violencia por Hora, informó González Obregón.

“La solución no es el aborto, el aborto es violencia de genero”.

Compartió la abogada que en el caso de una niña de 13 años, con sus hermanitas de 4, 6 y 2años; violentadas y agredidas sexualmente, no le pedían abortos, le pedían que no existiera impunidad.

En Datos de 2021, según la Unidad de Transparencia, hay cero mujeres encarceladas por aborto y 6 hombres. La solución mas rápida de los tratantes (agresores) es llevarlas a abortar. Insistió Ingrid Tapia, abogada de la ITAM que el aborto no resuelve la violencia de género.

Por tanto, lo que las víctimas requieren mejor policía, actos de investigación y diligencias prontas al momento de denunciar a sus victimas. Así como recibir la atención psicológica y médica ante esos casos, especificó la especialista.

Además el aborto no es un derecho, es un delito, aunque tiene sus excepciones como lo han hecho en las 32 entidades. El aborto está tipificado como delito, por eso no puede ser un derecho, lo que prosperó en CDMX fue una excusa absolutoria, aclaró Ingrid Tapia, abogada de la ITAM.

Foro Virtual Movimiento Provida (17/febrero/2021) https://t.co/4S1MQpGBKC — Congreso del Estado de Quintana Roo (@CongresoQRoo) February 17, 2021

Por su parte, destacó que no es un derecho humano, por lo que ningún legislador local de ningún estado pude abordarlo, porque no tiene las facultades. No se puede cometer la reforma como está la iniciativa porque hay un candado legislativo y se necesita antes un cambio constitucional antes que reformas al Código Penal.

Es falso que las recomendaciones de la SEDAW o cualquier organismo internacional en esta materia obliguen a México a despenalizar el aborto.