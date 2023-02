Las mamás mexicanas quieren tener más y nuevas amigas

Ciudad de México.- Con la maternidad llegan nuevas emociones, la mayoría hermosas, pero también predomina la sensación de soledad, pues las prioridades de las nuevas mamás, su círculo más cercano y hasta las amistades cambian.

Al respecto, las mamás de la app Peanut dieron en una encuesta su opinión acerca de las relaciones de amistad y la soledad, a propósito del Día del Amor y la Amistad.

En el marco del Día de San Valentín, Peanut, la primera comunidad en línea que conecta a madres y futuras madres en México, lanzó una encuesta de amistad y soledad para entender cómo la transición a la maternidad ha impactado en sus amistades y esto fue lo que encontraron.

Con la llegada de la maternidad, el estilo de vida de las madres cambia y las amistades tienden a transformarse en mayor medida. El 91% de las encuestadas, ve a sus amigas que son mamás con poca frecuencia o de vez en cuando, y esta cifra aumenta al 95% cuando se les pregunta por las que aún no tienen hijos.

Las emociones y sensaciones que tienen las mujeres durante la maternidad suelen oscilar entre la felicidad, el cansancio y la preocupación, a lo que se añade el sentimiento de soledad que puede influir en el día a día. El 96% de las mamás encuestadas por Peanut afirma sentirse sola a veces, y el 85% coincide en que tener hijos ha cambiado sus amistades.

Estas estadísticas dejan claro que las mujeres no pasan tanto tiempo con sus amigas como les gustaría. La principal razón por la que tienen dificultades para mantener sus amistades es la falta de tiempo.

El 46% afirma que sus amistades se ven afectadas porque tienen menos tiempo para llamar/enviar mensajes de texto y el 15% asegura que lucha con sentimientos de cansancio y fatiga, mientras que el 13% siente que sus amigas no comprenden sus experiencias.

La maternidad afecta a la identidad y las mujeres quieren un espacio seguro para hablar de ello

Tener un hijo puede cambiar la vida de forma maravillosa. Pero a algunas les cuesta porque sienten que han perdido su identidad de mujer, que ha sido sustituida por la de madre. La encuesta de Peanut muestra que el 73% de las mamás y mujeres embarazadas sienten una pérdida de identidad y esto se atribuye a: la capacidad de generar ingresos (22%), la confianza en la apariencia (17%), la libertad (11%) y el tiempo a solas (11%). Hablar con otras mujeres y madres que entienden esta lucha podría ayudar a combatir los problemas con respecto a esta preocupación, así como a los sentimientos de soledad.

El 93% de las encuestadas respondieron que les gustaría tener más amigas con las que compartir dudas sobre la crianza y educación de sus hijos, recibir consejos en las distintas etapas de la maternidad o, simplemente, hablar de temas que suelen ser tabú. Además, el 99% de las madres considera que es necesario contar con un espacio que les permita hablar libre y abiertamente sobre los retos que se presentan.

La encuesta muestra que al 93% de las madres y futuras madres les gustaría tener más amigos, pero al 71% les resulta difícil conseguirlos en la edad adulta. El 92% de las mujeres está de acuerdo en que las amistades son importantes para el bienestar, por lo que es evidente la necesidad de plataformas como Peanut, que ayudan a las mujeres a encontrar amigas y apoyo en todas las etapas de la maternidad.

La calidad y el tipo de interacciones sociales que tienen lugar en la maternidad también son únicos. Según la opinión de las mamás en Peanut, el 78% de las encuestadas se sienten más cercanas a sus amigas que tienen hijos que a las que no, con una preferencia por las amigas que se encuentran en la misma situación que ellas.

Aunque la maternidad es muy demandante, es importante empezar a derribar el paradigma de que es normal vivir con el sentimiento de soledad, que lo común es no tener amigas con las que compartir las nuevas y bonitas emociones que también llegan con esta etapa.

A pesar de que el 93% de las mamás quiere encontrar nuevos amigos y el 92% está de acuerdo en que las amistades son importantes para el bienestar, sólo el 17% ha intentado combatir la soledad a través de las redes sociales.

“Cuando tuve a mi primer hijo, mis amigas no estaban en la etapa de la vida en la que tenían bebés. Supongo que lo que más sentí fue la soledad. Durante este tiempo, me di cuenta de que debería encontrar una nueva red de apoyo en Internet… Esto es lo que me llevó a crear Peanut, una aplicación que conecta a mujeres a lo largo de todas las etapas de la maternidad, con el objetivo de reducir el sentimiento de soledad. Encontrar una red de apoyo es muy importante. Ya sean diez o dos amigas, son personas que pueden entender por lo que estás pasando y ofrecerte un hombro en el que apoyarte. Desde las luchas por la identidad hasta afrontar la vida como madre primeriza, el simple hecho de ser escuchada y comprendida puede ser realmente beneficioso para tu salud mental. Cuanto más hablemos y compartamos nuestras experiencias, menos nos aislaremos”.

Michelle Kennedy, directora general y fundadora de Peanut