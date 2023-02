Mi hijo es una bendición: mamá del Nuevo Medio Metro

Ciudad de México.- Medio Metro es nuevamente tendencia y viral en TikTok por sus simpáticos videos, pero el primer pequeño gran hombre que se puso el atuendo de El Chavito, José Eduardo Rodríguez, de León, Guanajuato, renunció al Sonido Pirata, y hay Nuevo Medio Metro, te platicamos su historia.

Jonathan Uriel, de 28 años, estudió psicopedagogía y creció en Ampliación Jalalpa, cerca de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México; retomó el personaje del Medio Metro para colaborar con la manutención de su familia, pues a pesar de tener estudios, nadie le da trabajo por sus características físicas.

“Sí tuve papá pero nos dejó, cuando nací ya no estaba, ya después lo volví a reencontrar, él me busco, como a los 15 años, yo tenía la idea de que me dejó porque sabía que yo iba a nacer enfermo; por eso le agradezco a mi mamá, porque ella llevó la batuta, y a mis abuelos”.

Jonathan, el Nuevo Medio Metro, en entrevista con el youtuber Richard TV, creador del personaje, comentó que sus abuelos maternos ya murieron pero fueron su inspiración para hacer algo más en la vida.

“Mi abuelo me motivó a trabajar, yo me fui de albañil, me enseñó a pintar, a no rendirme a pesar de mi estatura baja”.