No es la ley, es el desprecio por la vida lo que molesta a los católicos: Obispo

Irapuato.- “Lo que es inconcebible es el desprecio hacia la vida”, sintetizó el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz al comentar el avance de las leyes federales para invisibilizar a la vida del no nacido en los casos de aborto.

“Lo más preocupante en torno al tema de la posible despenalización del aborto en el país no es que sea legal o no, sino el desprecio que se tiene hacia la vida de un ser humano”, insistió.

El obispo Díaz reflexionó que México tiene una deuda con la aplicación de las leyes que protegen a las personas, a la ciudadanía y a los más vulnerables: “Ojalá pudiéramos influir más para que no se diera esta aprobación pero -más que para castigar-, para prevenir, para insistir en el amor y en la defensa de la vida”.

“A mí me preocupa mucho la situación del aborto, en el sentido de que nos hemos como acostumbrado a esta idea, esté legalizada o no. Lo que más me preocupa es que se dé la situación del aborto, que es despreciar la vida de un ser humano y que a veces colocamos a las personas en esa situación y que es una situación injusta”.

Díaz dijo que conoce testimonios de mujeres que abortaron pero que, con el paso del tiempo, terminaron por arrepentirse por esta decisión que tomaron: “Qué tristeza que hayamos perdido la sensibilidad para un ser indefenso”.

