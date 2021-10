Nunca habrá un aborto seguro: Mayra Rodríguez

Ciudad de México.- Mayra Rodríguez líder provida y ex directora de la clínica del aborto, Planned Parenthood comentó en entrevista exclusiva para Siete24.mx, que el gigante del aborto la contrató sabiendo que era indocumentada, para que lograra “atraer a la comunidad de inmigrantes indocumentados”, ya que no saben nada de la organización ni de sus prácticas.

Rodríguez aseveró que mientras trabajaba para el proveedor de abortos más grande del país y del mundo, hizo arreglos para el control de la natalidad para las mujeres y para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

Mayra también relató que denunció “abortos incompletos”, como el caso de un médico que «dejó la cabeza de un bebé de 14 semanas, a la que él se refirió como basura, dentro del útero de su madre, sin importarle si esa mujer moría al día siguiente por una infección.

Además, señaló que no hay estadísticas de cuantas mujeres han perdido la vida por las prácticas del aborto lo que resulta una mentira que las autoridades insistan que los abortos son seguros y que nuestro país de dejó convencer de atentar y arrebatarle la vida al concebido.

No existe un aborto seguro.

El compromiso es tan grande que esa responsiva que ellas leen antes de entrar a cirugía dice: “te podemos perforar el útero, el riñón, el hígado o puedes sufrir una septicemia una infección fatal, literalmente dice eso”, expresó.

Planned Parenthood se dedica a hacer abortos en su mayoría; ellos tratan de decir que no es todo lo que hacen, pero realmente es su negocio grande. En el área preventiva, donde hacen pruebas de Papanicolaou y detección de enfermedades de transmisión sexual, fue el área donde yo me dediqué 15 de los 17 años que trabajé con ellos, y los otros 2 estuve, entre el principio y el final, en una clínica de abortos.

Esta corporación realiza abortos de bebés de hasta 24 semanas de gestación en muchas de sus clínicas, pero especialmente en la de Tucson, Arizona.

Ellos empiezan desde las 6 semanas con aborto por pastilla o con aborto quirúrgico, y de ahí se van hasta las 24 semanas; esto en el estado de Arizona, porque hay otros estados donde llegan hasta más semanas.

No dan servicios gratuitos: mucha gente está confundida en esto, pero no los dan. La ayuda económica que reciben en lugares como California, Nueva York, Nueva Jersey, etc., se paga de nuestros impuestos; pero realmente ellos como organización no ponen de su dinero para dar sus servicios.

¿Qué pasa dentro de las clínicas?

Sí. Lo que yo empecé a notar en las clínicas es que nunca se les ofrece a las mujeres otra opción que el aborto; cuando una chica dice: “Creo que estoy embarazada, pero creo que sí quiero tener al bebé, aunque no estoy segura”, entrenan al personal para que presente el escenario tan trágico, sobre todo si las chicas son de 18 o 19 años, a fin de realizarles el aborto, porque las clínicas de ahí es de donde sacan dinero.

Yo denuncié muchas malas prácticas de un médico. Ese médico es el director general del Planned Parenthood Zona, o sea el que supervisa a los demás médicos; y es a él a quien yo denuncié porque ponía mala información en los expedientes, mentía, y causaba más del 50% de las complicaciones en las pacientes a nivel estatal; había 5 médicos más, pero que nada más él tuviera más del 50% de las complicaciones era alarmante.

Las pacientes que él atendía sangraban demasiado, se quejaban mucho del dolor, llamaban constantemente después de volver a sus casas.

Finalmente, la activista provida criticó a la cultura que muchos gobiernos pregonan a través de las agendas de género, por hacer que las adolescentes que se quedan embarazadas reciban “comentarios negativos sobre la maternidad, sobre la paternidad o que se quejen de lo horrible y agotador que es tener hijos”.

