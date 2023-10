Red Familia alerta sobre iniciativa de senadoras para despenalizar el aborto hasta los nueve meses

Ciudad de México.- Red Familia denunció a través de un comunicado que un grupo de senadoras de Morena y Movimiento Ciudadano encabezadas por Malú Micher, Olga Sánchez Cordero y Patricia Mercado respectivamente, pretenden con trampas legislativas y en lo oscurito dictaminar en comisiones más de 70 artículos de 5 leyes federales que abrirían la puerta al aborto hasta los 9 meses.

Esta iniciativa de Ley promueve la muerte de millones de niñas y niños que hoy están en el vientre de su mamá, además de provocar graves afectaciones psicológicas a las mujeres que cometerían este acto.

Por ello, Red Familia insistió que esto no abona a las verdaderas necesidades de nuestro país como: mejorar el sistema de salud y eliminar la inseguridad.

“Nos queda muy claro que a estas legisladoras no les interesan las verdaderas necesidades de nuestro país, mucho menos de las mujeres, en tanto se dicen feministas”, afirmó el líder nacional de Red Familia Mario Romo.

Romo Gutiérrez, expresó que en lugar de ayudar a frenar tantos asesinatos en el país que, según diarios de circulación nacional, ya son más de 154 mil personas en lo que va de este sexenio además de mejorar las condiciones de salud, sólo el año pasado se duplicó la población carente de estos servicios de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, de acuerdo con cifras del Coneval.

“Estas legisladoras envueltas en compromisos personales e ideológicos sólo ofrecen desde hace años políticas donde las Madres atentan en contra de la vida de sus hijas e hijos”, Afirmó el líder nacional de Red Familia.

Red Familia reiteró que es importante resaltar que esta iniciativa de ley, que pretenden discutir esta semana, agregaría el “aborto seguro” dentro de los servicios de salud, lo que se convertiría en un tema de salubridad general. Es decir, un servicio básico que estarán obligadas a prestar todas las instituciones públicas de salud y que será parte de la atención materno-infantil.

“Esta reforma tiene especial interés en que las adolescentes accedan al “aborto seguro” por lo que va de la mano con una reforma educativa y la eliminación de los derechos parentales”, se lee en el comunicado.

Este “megalodón legislativo” Propone reformar 5 leyes federales: Ley General de Salud (LGS), Ley General de Educación (LGE), Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y el Código Penal Federal (CPF).

También Red Familia aseveró que en total se pretenden reformar 73, adicionar y derogar 6 artículos.

Por si fuera poco, se anula en la práctica el derecho a la objeción de conciencia del personal médico.

En materia de salud sexual y reproductiva (aborto y anticoncepción) los adolescentes quedan fuera del cuidado y protección de sus padres.

“Se deberá proteger en todo momento la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias de los servicios. En el caso de las personas adolescentes menores de edad, la información sólo será revelada con su consentimiento, o en las mismas situaciones en que se permite la excepción a laconfidencialidad para las personas adultas”. (LGS art. 60-bis)

“Hacemos un llamado a los legisladores sensatos para que esta iniciativa sea eliminada en su totalidad, no podemos permitir que se promueva la muerte en nuestro país, no podemos permitir que nos quiten el derecho de educar y conocer la salud integral de nuestros hijos, no podemos permitir que al personal médico se le impida ejercer su libertad de conciencia. Esta iniciativa de Ley es un MEGALODÓN que fomenta la muerte y se olvida en su totalidad de las verdaderas necesidades de nuestro país”. Puntualizó Mario Romo.

ARH