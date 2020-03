Senadores de Colombia y Argentina defienden el derecho a la vida

Ciudad de México.— Ante la cerrazón de algunos colectivos feministas respecto a la pluralidad en la convocatoria #UnDíaSinNosotras, mujeres de organizaciones de la sociedad civil en México lanzaron la campaña #UnDíaPorTodas la cual invita a las mujeres a alzar la voz para exigir respeto y seguridad para ellas, para sus seres queridos y para todos “sin pretextos y también sin ideologías”.

La campaña ‘un día por todas” es una iniciativa que responde a la inquietud social por los hechos violentos contra las mujeres que han tomado especial relevancia en México. Se trata de mujeres pertenecientes a diversos colectivos y organizaciones que declaran su exigencia de seguridad y de respeto para todas y, al mismo tiempo, certifican su negativa a la violencia, al vandalismo y al aborto.

En su plataforma undiaportodas.org declaran sus motivaciones: “SÍ QUIERO sentirme segura. Exigimos que se reconozca y corrija la violencia. Pedimos a la sociedad y a las autoridades ofrecer ambientes seguros. SÍ QUIERO sentirme respetada. Queremos sentirnos tranquilas y seguras en la calle, y que se acaben los comportamientos irrespetuosos. SÍ QUIERO seguridad para mi familia. Queremos sentirnos tranquilas cuando nuestros hijos vayan a la escuela, y que haya seguridad para todos”.

#UnDíaPorTodas Ante la convocatoria del Paro Nacional “Un día sin nosotras”, nos encontramos con ideas que incluyen un sesgo ideológico con el que no nos identificamos. Nosotras sí queremos respeto y seguridad, alto a la violencia pero no queremos la promoción del aborto. pic.twitter.com/vSYKbBiYnG — Un Día Por Todas (@UnDiaPorTodas) March 2, 2020

Pero también definen su rechazo a posturas que otros colectivos feministas han enarbolado: “NO QUIERO violencia. No queremos usar la violencia para realizar nuestras peticiones. Rechazamos la confrontación generalizada con los hombres. NO QUIERO vandalismo. Queremos manifestar nuestras ideas de manera pacífica y respetuosa. NO QUIERO aborto. Somos la voz de muchas mujeres que no están de acuerdo en que se utilice este movimiento como bandera para el aborto”.

“Hay muchos colores en el feminismo, no todo es verde o morado. El feminismo, si en verdad busca empoderar a las mujeres, debería empezar por dar libertad a las mujeres para opinar, de disentir ante agendas que no comparte; es un error el feminismo que sólo empodera a unas cuantas y que, para apoyarlas, les obliga a pensar como determinado grupo”, afirma Alejandra Yañez, activista y vocera de la campaña.

Yañez explica que #UnDíaPorTodas es un movimiento de reflexión ante el clima de violencia generalizada que se vive en México: “Tenemos una alta preocupación ante las agresiones contra mujeres; y al mismo tiempo, por los niños, niñas, adolescentes y adultos. Por desgracia la causa de las mujeres ha sido utilizada históricamente por grupos de otros intereses políticos o ideológicos”.

Hasta el momento, las organizadoras contabilizan más de mil asociaciones que piden no haya violencia en la legítima petición de la sociedad ante la inseguridad: “No estamos de acuerdo con la agenda ni con los intereses ideológicos detrás de algunas movilizaciones de mujeres para el 8 y 9 de marzo”.

En conferencia de prensa desde Los Mochis, Sinaloa, Sofía Miranda Leal, otra vocera de #UnDíaPorTodas, llamó a la sociedad a sumarse a la campaña del día 9 de marzo: “Que todo México se vista de rosa y del lema #UnDíaPorTodas en ese día, con lonas o carteles. Queremos que esté presente en empresas, en oficinas, en casas, en escuelas, en universidades. Invitamos a que difundan este mensaje a través de sus redes sociales y sumándose a las acciones que vayan surgiendo de esta campaña. Hoy comienza un camino, un camino para que no sea solo un día por todas, sino una vida segura para todas y todos”.

El movimiento prevé que, en el futuro inmediato, se trabaje a partir de encuestas transversales en la sociedad, con mecanismos de escucha a mujeres para proponer leyes y políticas públicas orientadas a salvaguardar y promover a las mujeres y a sus familias: seguridad, dignidad, respeto, equidad… “estoy segura de que, al preguntarle a las mujeres cuáles serían las políticas que quisieran para mejorar la convivencia social ninguna propondría el aborto como prioridad”, considera Yañez.

En contraparte, catorce colectivos feministas publicaron un pliego petitorio el 27 de febrero en cuyas demandas, antes de pedir seguridad para las mujeres, exigieron a las mujeres a sumarse al aborto. Sólo hasta el tercer punto se piden políticas públicas para erradicar la violencia y, en las publicaciones que convocan a marchas feministas, exhortan a las mujeres a vestirse de exclusivamente de negro o morado y sólo portar pañuelos morados o verdes.

“Nosotras -aclara Yañez- invitamos a la reflexión, a analizar, a mantenernos informadas y les recordamos a las mujeres que nadie les puede prohibir hablar, expresarse o condicionar su participación. Al contrario, creemos que todas debemos participar en encuestas, proyectos, propuestas de políticas públicas que fortalezcan a la sociedad y a sus familias”.

“Queremos ser muy propositivas. Nunca vamos a hablar mal de otras organizaciones o movimientos. Lo que queremos es que la gente que tiene dudas o inquietudes se mantenga constantemente informada, revise cuáles son las demandas del pliego petitorio de cada colectivo y contraste si están de acuerdo con ellas. Si sólo están de acuerdo en una de diez peticiones o no coinciden algunas propuestas con sus valores personales, quizá sea conveniente adherirse a otro tipo de movilización o manifestación”, explica Yañez.

En concreto, el movimiento #UnDíaPorTodas explica: “No queremos que se use la violencia como medio para combatir la violencia contra las mujeres; no queremos que haya vandalismo que solo genera un círculo de agresiones y fomenta la impunidad; no queremos que se use la violencia contra las mujeres como una bandera para el aborto. Estamos convencidas de que la vida humana merece protección legal y respeto, antes y después de nacer. La mujer es vulnerable también cuando está en el vientre de su madre”.

El movimiento #UnDíaPorTodas está constituido por organizaciones de la sociedad civil, colectivos de afiliación religiosa católica, evangélica, presbiteriana y otras; pero principalmente por organizaciones aconfesionales. “Es un movimiento que suma y por ello tenemos apoyos de gran pluralidad. No queremos un movimiento que invisibilice a nadie. La violencia nos pega a todos. Sabemos que hay machismo, lo hemos vivido; pero la solución no es ni la violencia, ni el vandalismo ni ceder a ideologías para buscar la paz”.

“Somos mujeres unidas, dispuestas a ser protagonistas en la construcción de la paz, en una manifestación plural, libre y respetuosa que trasciende banderas, partidos e ideologías”, concluyen.

