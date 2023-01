Tania Rincón sufrió duelo por la pérdida de su primer bebé

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón es mamá de Patricio de seis años y de Amelia, de un año, recientemente compartió algunos aspectos de su maternidad con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Tania Rincón reveló que por cuestiones de salud hace seis meses le quitaron la matriz, debido a que padecía fuertes cólicos por un enorme mioma, por lo que el ginécologo le recomendó la cirugía.

Y aunque ella ya es mamá de dos, sufrió un duelo debido a la idea de que ya no podría ser madre otra vez.

Hace algunos años Tania Rincón sufrió un aborto espontáneo e inesperado cuando estaba embarazada de su primer bebé.

“Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semans. Es algo muy común, te das cuenta cuando ya lo platicas, muchas mujeres han pasado por lo mismo, no sé porque tenemos esa mala costumbre de no decirlo, yo ya lo expreso con más naturalidad”.

Y aunque ya lo asimiló y puede hablar de ello, no está segura de que haya podido superar la pérdida de su primer hijo.

“Finalmente es una pérdida”.

Tania Rincón explicó que cualquier mujer se siente madre desde que se da cuenta que está embarazada.

“Cuando te haces una oprueba de embarazo y la ves positiva, dices ya soy mamá, le hablas, te sientes acompañada desde ese momento, fue muy duro, muy duro”.

La conductora expresó que gracias a sus amigos y su compañero pudo sobrellevar el dolor y la pérdida, pues se dio cuenta que muchos amigos han pasado por lo mismo.

Por algún tiempo Tania Rincón tuvo miedo, pero se dio cuenta que es algo que podría suceder o no, y que la clínica donde se trató tuvo un “trato horrible”, pues el doctor le dijo con total frialdad “es normal”.

“Mi doctor me decía ‘¡Ay es normal! Por eso yo nunca les aconsejo que digan antes de los tres meses’. Obviamente yo ya no voy con ese doctor por eso y muchas cosas en el camino descubrí que de alguna manera me estaba ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta, porque para el doctor era una estadística más”.

Gracias a su perseverancia Tania Rincón es mamá de dos precioso niños.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube