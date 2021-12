Hijos agradecidos, hijos felices

Por Arantxa Escribano

Una vez más esta sección tiene que ver con ser padres y no tenerles miedo a los hijos. Sí, lo digo así porque en las últimas semanas me percaté del (permítanme llamarle miedo) a decirles que no a los hijos. A ponerles el límite que necesitan, a enseñarles cómo ellos pueden también hacerlo. Decir “ahora no”, “lo dejo para más tarde”, “me conecto en otro momento”, “esta salida la concretaré otro día”.

Los pre, las fiestas, las giras, las salidas de fin de curso y los viajes de egresados. Todo implica tener que ocuparse.

Explicar por qué si o por qué no. Sentarnos con ellos, a veces pelearnos, elevar el tono, escuchar su opinión, tratar de entender por qué les interesa tanto.. pero al final, la responsabilidad y la decisión es nuestra. De los padres. Los adultos responsables. Quienes educan, quienes orientan y quienes contienen.

Me preocupa esta tendencia donde veo a padres que consultan a sus hijos cuestiones que deben recaer en los adultos.

No les tengan miedo a sus hijos. Acompañen pero no teman la rabieta del adolescente. Créanme que en el fondo y a la larga, lo agradecen.

