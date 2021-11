Así se jugarán los partidos eliminatorios de la Concacaf

Ciudad de México.- Un total de cuatro partidos se disputarán este jueves en la Concacaf con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Destaca el compromiso que disputará la selección mexicana ante Estados Unidos en el TQL Stadium de Cincinnati.

El Tri perdió los dos más recientes partidos que enfrentó al cuadro de las Barras y las Estrellas: en la final de la Nations League y el duelo para definir al monarca de la Copa Oro.

En cuatro partidos ante Estados Unidos, la selección, con Gerardo Martino, tiene un saldo de dos victorias por igual número de derrotas.

En otros compromisos eliminatorias de la Concacaf se encuentra el Honduras ante Panamá a disputarse en el Olímpico Metropolitano.

Canadá, que se encuentra en los primeros puestos de la clasificación, recibirá a Costa Rica; además de El Salvador que se verá las caras con Jamaica.

La clasificación de la Concacaf se encuentra de la siguiente forma:

Selección Puntos

México 14

Estados Unidos 11

Canadá 10

Panamá 8

Costa Rica 6

Jamaica 5

El Salvador 5

Honduras 3

Estos son los horarios de los duelos clasificatorios de la Concacaf:

Honduras vs. Panamá 19:05 horas

Canadá vs. Costa Rica 20:05 horas

El Salvador vs. Jamaica 20:05 horas

Estados Unidos vs. México 20:10 horas

Lee: Destaca el debut del “Bolillo” Gómez en la eliminatoria de la Concacaf