¡Cruz Azul rompe maldición!; es campeón del futbol mexicano

Ciudad de México,— La boxeadora tijuanense Jackie Nava celebra este 29 de Mayo de 2021 su veinte aniversario como pugilista. “La Princesa Azteca” de 41 años pasa por un gran momento en su vida profesional.



Con grandes logros realizados y aun con metas por cumplir arriba del ring. Nava quiere conseguir en la última etapa de su carrera el cinturón gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

“La Princesa Azteca” es la primera mujer campeona mundial de boxeo





La también Arquitecta de profesión sabe que ha enfrentado muchas barreras a lo largo de estas dos décadas, pero sus objetivos siguen intactos.



“Todos los días por la mañana me levanto como si fuera una novata, quiero seguir cuempliendo mis sueños y se que para eso debo trabajar como cuando inicié hace veinte años. La disciplina, constancia, responsabilidad y trabajo son palabras que me han llevado hasta donde estoy ahora, por eso se el camino para llegar a la cima y se que no puedo bajar la guardia en ningún sentido”. Afirmó la también conferencista.



Ser un estandarte del boxeo femenil es una batuta que “La Princesa Azteca” ha sabido llevar y lo que la ha vuelto una de las favoritas de la gente.



“La humildad y la sencillez son factores que me han situado siempre. Nunca he despagado los pies de la tierra, mi familia y mi equipo de trabajo que ha estado siempre a mi lado, son la columna más fuerte arriba y abajo del ring.



También estoy muy agradecidad con el CMB, por su apoyo incondicional, Don José y ahora Mauricio Sulaimán siempre han estado para darme la mano. Sin duda el público, esa gente que me apoya en mis peleas y ahora en las redes sociales y que dan una palabra de aliento son a las que no les puedo fallar, porque siempre esperan mucho de mi y yo debo corresponder a esa gratitud de parte de ellos”. Aseguró la tijuanense.



Este año se darán a conocer más eventos celebrando los 20 años de trayectoria de Jackie Nava, siendo la mayor referente del boxeo femenil mexicano.

Foto cortesía WBC

