Hospitalizan a Diego Maradona; descartan Covid y sobredosis

Ciudad de México.- Diego Armando Maradona fue hospitalizado en una clínica de La Plata, Argentina debido a una “cuestión emocional y anímica”.

El médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Duque, descartó que dicha hospitalización haya sido por una sobredosis de droga.

Luque aclaró que se internó a Maradona no porque sea una situación de emergencia ni tampoco porque sufra de Covid-19.

“Yo veía que sus oscilaciones eran más bajas de lo normal, y sé que puede estar mil veces mejor, traerlo acá lo va a ayudar como todas cosas que tenemos planificadas. Diego no es fácil, lo sabemos todos, pero lo venía viendo, hablando…”.

Luque aceptó que en varias ocasiones intentó platicar con Diego pero no quiso, hasta que lo convenció de internarlo para hacerle estudios.

“Diego me ha llegado a decir que no me quería ver, algo normal. Yo a él lo veo como a un paciente que lo quiero ver mejor”.

“Diego es un paciente de edad con muchas presiones, que cumple 60 años y hay que ayudarlo. Es muy difícil ser Maradona”.

“Yo el día del partido no lo vi, lo vi el jueves y estaba bien. Él toma sus decisiones, está acá porque quiso venir. Le dije que fuéramos a la clínica, que era para mejor y al principio me dijo que no pero luego terminó aceptando”.

“Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia. Él tiene que estar mejor”, insistió el doctor Luque.

“La cantidad de días que estará es algo que vamos a ver, es algo que luego veré, pero quiero tenerlo tres días al menos para hidratarlo bien y ponerlo bien”, sentenció.

