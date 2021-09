Jugadores de Argentina vivieron una pesadilla en Brasil

Ciudad de México.- Esteban Zacarías, padre de la boxeadora Jeanette Zacarías quien perdió la vida tras la pelea con la canadiense Marie Pier Hole, señaló que hubo contradicciones de los médicos que la atendieron.

En entrevista con La Afición, Esteban Zacarías indicó que le habían comentado que su hija podía ya respirar por si sola, pero minutos después le dijeron que había fallecido.

“Me hablan para darme la mala noticia que ya no vive, que su cerebro estaba muerto. Yo sí me molesté mucho porque hace unas horas me habían dicho que respiraba por sí sola y luego que siempre no. Mecánicamente ya estaba muerta su cabeza ya estaba fría”, señaló Zacarías.

Indicó que también le molestó el trabajo del réferi que no paró la pelea en cuando sonó la campanada para concluir el cuarto episodio.

“Hay algo que no me gustó en cuestión del réferi, del tiempo, el tono de la campana. Para mí ese golpe ya estaba fuera de tiempo, lamentablemente ese golpe fue el que la llevó a la convulsión”, apuntó Esteban Zacarías.

Agregó que su hija tenía todos los papeles en orden porque en Canadá “son muy estrictos”.

“Donde quiera que se encuentre siempre la voy a llevar en mi mente, en mi corazón. Su lugar nadie lo va a ocupar. La amo. Pronto vamos a reunirnos”, finalizó Esteban Zacarías.

▶ Padre de Jeanette Zacarías, boxeadora mexicana, asegura que su hija convulsionó y murió por un golpe fuera de tiempo y responsabiliza al réferi pic.twitter.com/AupvnhoJxI — Milenio (@Milenio) September 7, 2021