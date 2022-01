Los finalistas del Premio The Best al entrenador del año

Ciudad de México.— La FIFA ha anunciado los finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino.

Los nombres de los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino son:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Los nombres de los tres finalistas del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino son:

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

👔🧠 Tres estrategas top competirán por el Premio #TheBest al Mejor Entrenador de la FIFA 2021.



🧐 ¿Quién crees que ganará?



🇪🇸 Pep Guardiola | @ManCity

🇮🇹 @robymancio | @Azzurri

🇩🇪 Thomas Tuchel | @ChelseaFC pic.twitter.com/t6eGpxc6RO — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 6, 2022

Estos dos galardones se conceden a los entrenadores más destacados del fútbol femenino y del fútbol masculino tras los votos emitidos por sendos jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

La entrega de todos los galardones de los The Best FIFA Football Awards 2021, incluido el Premio a la Afición de la FIFA y el Premio Fair Play de la FIFA, tendrá lugar el 17 de enero.

