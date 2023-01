Messi comparte “Días en Familia” en Los Alpes

Miami.— Después de su aventura en los Rayados del Monterrey, Rodolfo Pizarro regresó al sur de Florida y en este momento es el único Jugador Franquicia en el plantel de Inter Miami CF, que se prepara para el inicio de la MLS 2023.

“Desde que terminó mi préstamo, mi expectativa era regresar acá”, expresó Pizarro en su primer contacto con la prensa tras el entrenamiento del conjunto rosanegro. “Estoy muy contento de regresar acá, y tengo muchas expectativas. Este es un grupo muy sano y un equipo muy competitivo”.

Rodolfo Pizarro es un jugador con minutos en el partido amistoso del sábado ante Vasco da Gama.

“De nada sirve arrepentirse de lo que no hice o pude haber hecho. Creo que es un nuevo comienzo, una nueva historia, y estoy muy positivo y con muchas ganas de empezar esta temporada”, agregó Pizarro sobre su anterior etapa en Inter Miami.

El volante sintió una decepción al no ser convocado por México a la Copa del Mundo de 2022, aunque no pierde esperanzas de volver a ser tenido en cuenta por el equipo nacional. “La selección va a ser siempre un objetivo en lo personal, es algo por lo que uno también trabaja, pero ahora estoy enfocado acá, me debo a mi club, y lo más importante es hacer las cosas bien aquí”, sentenció Pizarro.

