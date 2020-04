Müller renueva contrato con el Bayern Münich

Ciudad de México.- El extécnico de la selección de España, Vicente del Bosque, aseguró que no es un buen ejemplo Neymar ya que finge faltas, lo que no debe ser bien visto por los jugadores jóvenes de los diferentes equipos del mundo.

En entrevista para El Mundo Deportivo de Barcelona, Del Bosque señaló sobre el astro ex del Barcelona. “Para mí es un genial jugador, que conste es, pero al mismo tiempo no puedo negar que es un niño duro, no es un buen ejemplo, es genial pero como ejemplo no es el mejor”.

Todo esto en base a que se habla de un posible retorno del amazónico al Barcelona, para jugar de nueva cuenta con Lionel Messi y Luis Suárez.

Su vuelta al cuadro culé sería por pedido del mismo Messi: “Los clubes deben decidir a con quién firmar y a quién no. No debe prestar atención a lo que dicen los jugadores, ya que hay directores deportivos y secretarios técnicos. Es difícil para un jugador hablar mal de otro jugador que ha sido su compañero”.

No negó que en su lista de los cinco mejores jugadores de la actualidad, “seguramente estará en mi lista, pero en el campo intenta hacer trampa, finge mucho. Tampoco me gusta cómo salió de Barcelona”.