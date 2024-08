París 2024: rompe récord europeo y se compromete en matrimonio

París.— Yaylagul Ramazanova, arquera de Azerbaiyán, ha seguido los pasos de la esgrimista egipcia que recientemente compitió en los Juegos Olímpicos de París estando embarazada.

Ramazanova, con seis meses y medio de embarazo, se destacó en su deporte, demostrando que la maternidad no es un obstáculo para alcanzar grandes logros. Llegó a octavos de final.

La arquera compartió su experiencia, revelando un momento conmovedor antes de disparar una flecha. “Sentí que mi bebé me pateaba antes de disparar esta última flecha, y luego disparé un 10”, contó, destacando que su embarazo le ha brindado fuerza y suerte.

Lejos de ser una limitación, la futura madre afirmó: “Durante el entrenamiento para los Juegos Olímpicos no me sentí incómoda con mi embarazo. Al contrario, sentí que no estaba luchando sola, sino que luchaba junto con mi bebé”.

La presencia de atletas embarazadas en los Juegos Olímpicos ha generado apoyo dentro de la comunidad deportiva. La Dra. Kathryn Ackerman, médica deportiva y copresidenta del grupo de trabajo sobre salud de la mujer del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, destacó la creciente aceptación de esta realidad.

“Esto es algo que estamos viendo cada vez más, a medida que las mujeres disipan el mito de que no se puede hacer ejercicio a un nivel alto durante el embarazo”, explicó.

Ackerman subrayó que, siempre que el deporte no implique un riesgo significativo para el bebé, las madres pueden competir de manera segura durante el embarazo.

La influencia de Ramazanova ha resonado en otras atletas, como la arquera estadounidense Casey Kaufhold, quien expresó su admiración.

“Creo que es fantástico que veamos a más mujeres embarazadas practicando tiro con arco en los Juegos Olímpicos y es fantástico tener a una de ellas practicando este deporte”, afirmó Kaufhold. “Ella disparó muy bien y creo que es genial porque mi entrenadora también es madre y ha hecho mucho por apoyar a sus hijos incluso cuando está fuera”.

