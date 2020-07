Rayo impacta a joven portero y le provoca graves quemaduras

View this post on Instagram

A veces nos cuesta empezar de nuevo pero si quieres salir adelante debes hacerlo. Deja el ayer en el pasado y no pienses en el futuro; disfruta tu presente. #𝕭𝖆𝖗𝖇𝖞𝕵𝖚𝖆𝖗𝖊𝖟#𝖂𝖔𝖗𝖑𝖉𝕮𝖍𝖆𝖒𝖕𝖂𝕭𝕮 #𝕹𝖎𝖐𝖊 #𝖁𝖆𝖒𝖔𝖘𝕻𝖔𝖗𝕸𝖆𝖘 #𝕹𝖔𝕸𝖊𝕯𝖊𝖙𝖊𝖓𝖌𝖔🔜🔝 #𝕭𝖊𝖑𝖎𝖊𝖛𝖊 #𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝕮𝖔𝖒𝖊𝕿𝖗𝖚𝖊