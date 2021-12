Revela Erik “Terrible” Morales las causas de la muerte de su hijo

Ciudad de México.- El exsilbate de la Liga MX, Marco Antonio Rodríguez ‘Chiquimarco’, calificó de “ignorante” a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, después de que el directivo palomeó el trabajo de Jorge Antonio Pérez Durán durante el choque de semifinales que disputó Atlas ante Pumas.

En el mismo, Pérez Durán se vio envuelto en la polémica por no marcar un golpe sobre Juan Dinenno dentro del área, además de que expulsó al jugador argentino.

“Chiquimarco” indicó que Brizio Carter mostró no saber sobre el reglamento a pesar de que es el representante de los árbitros ante la Liga MX.

“No puedes engañar al público de esta forma, me parece que es un penal enorme. El VAR abrió el canal de comunicación con el árbitro Pérez Durán, sobre todo por el daño que tenía Dinenno en la nariz”.

“Eso es por sentido común, tú tenías que decir ‘y por qué está sangrando’. Brizio, no te engañes, no nos chupamos el dedo, no insultes nuestra inteligencia”, dijo ‘Chiquimarco’.

Indicó que Pérez Durán no podía cometer un error tan grande porque checó el VAR y tampoco la Comisión de Árbitros puede avalar ese tipo de errores.

“Aquí lo increíble es que la Comisión diga que en esta acción no hay infracción. Le pudo haber generado cierto temor a Pérez Durán cambiar la historia”.

“Están en peligro de extinción los árbitros de valor. Debes tener árbitros convencidos con las reglas del juego, con la gestión importante a la liga y no cuidando, o dando esa imagen de percepción, de que estás cuidando intereses externos”, sentenció ‘Chiquimarco’.

