Revelan nombre de la persona que filtró audios de Florentino Pérez

Ciudad de México.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, analiza la posibilidad de entablar una demanda en contra del periodista José Antonio Abellán, quien habría filtrado los audios que han puesto en el ojo del huracán al directivo.

Además de que criticó a José Mourinho y Cristano Ronaldo, el periódico El Confidencial reveló sonidos en los que lanza declaraciones en contra de la conocida como “Quinta del Buitre”.

Este última la integran Emilio Butragueño, Michel, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís y Rafael Martín.

Florentino acusó a dichos exfutbolistas de intentar “vivir toda la vida del Real Madrid, hasta que se mueran”.

“Estos lo que quieren es cobrar 100 millones (de pesetas, unos 600.000 euros) al año del Madrid. Lo tienen muy claro. Pero todos: el Buitre, Míchel, Martín Vázquez, Sanchís… la Quinta del Buitre, entera”, señaló Pérez.

Después de darse a conocer todos los audios, trascendió que Abellán fue el que entregó las declaraciones al periódico El Confidencial.

En su cuenta de twitter, Real Madrid informó que se tiene detectado a la persona que los dio al rotativo y que lo hizo porque el conjunto merengue no quiso darle dinero.

“El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de euros para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada”, informó el cuadro merengue.

Se defiende el periodista

Sin embargo, el comunicador se defendió y lamentó que se le acuse sin que haya una prueba de por medio.

“A ver si me entero, el Vice-presidente del @realmadrid me acusa de una extorsión en 2011… hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi sois como la Junta de Calderón… o peor..”, posteó.

A unas semanas de que arranque LaLiga de España, Florentino Pérez sigue en el ojo del huracán.

