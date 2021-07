Un Mundial sin el ‘Tri’ afectaría la economía del país

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La idea de un mundial de futbol sin la Selección Mexicana de futbol no tiene cabida, ni pensarlo, no solo seria la catástrofe en lo deportivo, seria un tragedia en el tema de patrocinadores. La no asistencia a un justa mundialista terminaría en esta época de pandemia de sacudir la economía del país.

La derrama económica que deja el equipo nacional cada cuatro años es incalculable, directa o indirectamente, el tri mantiene expectativas y realidades.

Bajo la ilusión del famoso quinto partido, las empresas aprovechan al esperanza del espectador para nuevamente crear otra expectativa. La playera, la comida, el auto, la cerveza, el refresco, todo alrededor del equipo nacional siembra la semilla de la esperanza de otro tricolor.

En un estudio realizado por la cadena de deportes ESPN, se dio a conocer que en caso de que la Selección Mexicana de Futbol no vaya a un Mundial de futbol representaría una pérdida económica de poco más de 1,400 millones de dólares.

En la investigación se revela que no sólo el “Tri” perdería alrededor de ocho años de trabajo. Varias empresas también tendrían una baja en sus ingresos.

Con daños a Terceros

En una consulta realizada a Rogelio Roa, director comercial de la empresa DreaMatch, dedicada a la mercadotecnia deportiva, aseguro que una caída del Tri afectaría la Liga.

“No clasificar devaluaría los costos por derechos de transmisión en primer lugar, y las televisoras buscarían defenderse. No pagarían lo mismo a los clubes por las pérdidas ocasionadas al no ir al Mundial. Los patrocinadores harían lo mismo, e igual pasaría con las taquillas”.

El especialista opinó que la Selección Mexicana es una de las cinco primeras en el mundo con mayores ingresos comerciales derivadas de patrocinadores. Sin embargo, de no ir a un Mundial, toda la “parafernalia” se devaluará junto con la marca. Todo repercutirá en lo deportivo a nivel internacional, en imagen frente al mercado.

Por citar un ejemplo, la marca deportiva Adidas tendría un costo altísimo la no asistencia a un evento de esta magnitud. Se presume que la marca alemana pagaron unos 45 millones de dólares por cuatro años de contrato.

La marca oficial de la Selección tiene previsto comercializar 3 millones, o sea más del doble del Mundial pasado (1.2 millones). Este simple concepto implica 300 millones de dólares

Por su parte, Luis Ramón Carazo, catedrático de la Maestría en Administración y Finanzas del ITAM. Informó que la ausencia de la Selección Mexicana de Futbol en una justa mundial desencadenaría un perjuicio para la economía, los consumidores de la Liga casera en su próximo ciclo.

“Pierde todo el comercio alrededor como son los restaurantes, tiendas de autoservicios o empresas con distintas promociones y que le entran a la mercadotecnia de emboscada. Es decir el ambush marketing, un bloque muy importante y pocas veces tomado en cuenta para calcular las pérdidas”, dijo el experto.

En cuanto a la economía de las televisoras (Televisa y TvAzteca), aclara que el plan de negocios no se hace en función del rating o de la comercialización que genera en las eliminatorias, que son importantes, pero las ganancias mayores vienen en la transmisión de los partidos en el Mundial.

Economía indirecta también se vería afectada

El tercer nivel de afectados son los licenciados de marca, habrá considerar un 20% de aumento porque el valor de la marca “Selección” ha aumentado con sus logros a niveles de Selecciones Mayores. A este hecho habrá que agregarle lo que FIFA reparte a cada Selección por el simple hecha de asistir a un Mundial.

Se considera que 350 millones de dólares dejarían de percibir empresas ligadas a la Federación Mexicana de Futbol, más otros 50 millones de la economía indirecta

La agencia IEG reveló que en 2017, la inversión global destinada a patrocinios fue de 62,800 millones de dólares, mientras que para el mundial 2018 el monto aumento hasta llegar a poco más de 65 mil millones.

Femexfut de las más ricas en el mundo

Según la Federación Mexicana de Futbol en el mundial de 2018, el objetivo era alcanzar cerca de los 300 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Sport Business, Havas Sports y Futbol Finanzas, la Femexfut es una de las ocho en el mundo que más dinero ingresan cada cuatro años.

Según el financiero, durante la pandemia, los patrocinadores del Tricolor experimentaron cambios. Mudaron las activaciones a lo digital, como lo hizo AT&T. Además, Banorte se agregó como socio comercial hasta 2026. Ha sido una etapa de comprobar que el retorno de inversión no es lineal ni es siempre monetario.

Después de los derechos de televisión, el patrocinio es el segundo rubro de ingresos en la balanza comercial de la Selección y que podría variar la economía entre el 35 y 40%.

El semanario Proceso reportó que tan sólo en la edición del Mundial de Brasil 2014, la Federación Mexicana de Futbol obtuvo 250 millones de dólares por concepto de patrocinio. Y tras el Mundial de Rusia, con 20 socios comerciales, la Femexfut aumento a 300 millones de dólares en dividendos.

A casi un año y medio de iniciar la Copa del Mundo en Qatar, 11 patrocinios (cuatro de ellos premium) pueden usar la marca Selección Mexicana y comenzar a perfilar las estrategias de activación y las alianzas con un compromiso que dure hasta el 2026.

La Pandemia no afecto al Tri

Un socio comercial principal como AT&T que anunció su contrato con la Selección en el 2019, enfrentó al llegar, el vacío de no tener activaciones presenciales con los aficionados del Tricolor en los estadios o en otras localidades. La compañía de telecomunicaciones llegó tras la salida de Movistar.

Al terminar el Mundial de Rusia, algunos socios comenzaron a abandonar la cartera. Ya no está Aeroméxico, Delta, Gillette, Movistar, Samsung y Jeep, este último rubro automotriz, sigue vacante.

El entendimiento del Tricolor como lovemark puede ser razón para relaciones a largo plazo. Citibanamex creó activaciones sociales, por ejemplo, la reconstrucción de 75 viviendas tras el sismo de 2018 en colaboración con la Selección y sus patrocinadores. Entre otras acciones, sacó una tarjeta de crédito con beneficios que incluyen a los socios comerciales.

Las marcas que están muy relacionadas con el tricolor son Coca Cola y Adidas. La primera, tiene derecho de venta en los estadios y patrocina a 17 de 18 equipos de primera división. En el caso de Adidas, con la venta de jerseys, es inevitable que no representen un elemento de identidad con la Selección.

El último invitado

La última marca que se sumo al barco del TRI fue Xiaomi. Que plantea afianzar su permanencia como una de las tres marcas que más smartphones vende en el mundo, además de robar mercado de firmas como Samsung y Motorola vinculando su marca a uno de los activos más reconocidos en la sociedad mexicana: la Selección Nacional de futbol.

De acuerdo con un informe de la consultora Canalys, en el primer trimestre de 2021, la firma nacida en Beijing, China, y cuyos teléfonos en sus primeros años fueran criticados como copias directas del iPhone, logró vender 49 millones de smartphones, 62% más que lo registrado en el mismo periodo pero de 2020.

Y eso tan solo es en México, cabe recordar que la selección mexicana de futbol es la única que representa dos naciones, la economía de dos países.

Con información de ESPN, El Economista, Proceso, Forbes, El Universal

Foto cortesía Selección Mexicana de futbol

