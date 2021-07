¿Se te pasó? hoy juega la selección mexicana en Copa Oro

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La Villa olímpica no esta exenta de la delincuencia o desagradables sorpresitas, al ciclista venezolano Eddy Alviarez le robaron la bicicleta mientras se encontraba en el comedor de la Villa donde se hospedan los atletas.

Te puede interesar Jugadoras de softbol tiran uniforme de delegación mexicana

Así lo comunico en sus redes sociales su amigo y compañero Daniel Dhers, quien tuvo que prestarle su bicicleta para entrenar. Aunque el Comité Olímpico Venezolano ya fue notificado para que le repongan la bicicleta a Alviarez.

“Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban la bicicleta en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica”, comentó Dhers.