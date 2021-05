Zidane lanza fuerte crítica contra directiva del Real Madrid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El extécnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que no había total apoyo de la directiva blanca y, por ello, decidió no seguir en la institución.

Real Madrid informó la semana pasada, a través de su cuenta de twitter, la salida de Zidane sin dar explicaciones de la decisión .

“He decidido marcharme y quiero explicar bien las razones. Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar”, dijo Zidane.

“En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes”.

“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, reveló Zidane.

En una carta que mandó al diario AS, Zidane aceptó que quería quedarse con el Real Madrid.

Un técnico ganador

“Conozco el futbol y la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir”.

Te pued einteresar: ¡Se acabó la magia! Zinedine Zidane se marcha del Madrid

“Pero aquí se ha olvidado una cosa muy importante, todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las 150 personas que trabajan con y alrededor del equipo”.

“Soy un ganador nato y estaba para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club. Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado”, añadió.

Aceptó que las críticas de la prensa llegaron a molestarle y más porque nunca hubo una ratificación de la directiva en esos momentos complicados.

Agradeció la oportunidad de dirigir, por segunda ocasión, al Real Madrid “lo digo de corazón, siempre le estaré agradecido al presi por ello. Siempre”, sentenció.

Síguenos en redes sociales