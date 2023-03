Adrián Uribe desea volver a ser papá, exalta el valor de la paternidad

Ciudad de México.- Desde hace seis años Marimar Vega ha expresado a los medios su deseo de ser madre, pero este 2023, casi a punto de cumplir los 40 es una de sus prioridades, se sinceró en una charla en una alfombra roja.

La actriz compartió sus temores y cómo han cambiado su vida, su cuerpo y sus emociones al llegar a la edad que tiene.

“Yo no me siento igual pero al final llegan los 40. Llegan los 40 y el tema de la maternidad es algo inevitable, que no esté presente, ahí la edad juega mucho.

Estoy en ese tema porque no me queda mucho tiempo y si no se da este año pes después ya no…