Alan Estrada lamenta la muerte de los exploradores del submarino Titán

Ciudad de México.- Desde que iniciaron los ensayos y preparativos para la gira Soy Rebelde Tour 2023, Anahí compartió los detalles y momentos significativos con sus millones de seguidores en redes sociales, donde también publicó el desafortunado accidente que sufrió esta semana.

Anahí narró los detalles del incidente por el que terminó visitando de emergencia el hospital. La cantante tuvo una lesión durante las actividades de lo que parecía “un día perfecto” que terminó mal.

La actriz acudió a un llamado para los preparativos de audio y por un incorrecto procedimiento para hacerle los “in ears” a la medida terminó con una pequeña pero delicada perforación de tímpano. De inmediato acudió al hospital y aunque dijo que todo estaría bien, parece que el asunto es delicado.

Después del percance Anahí quedó en shock pues no escuchaba nada.

Su esposo, el político Manuel Velasco, suspendió este jueves sus actividades de campaña rumbo a la precandidatura de Morena a la presidencia para acompañar a Anahí en un procedimiento.

Mientras la intéprete de Mía Collucci se atiende, sus compañeros de RBD continúan con los ensayos para los conciertos, así lo dijo anoche Christian Chávez, quien acudió a un espectáculo.

“Ella está bien, todos nos preocupamos muchísimo, lamentamos muhco esto, parece que fue una pequeña perforación en el tímpano. Tiene que estar en reposo y tomar antibióticos para que no se le infecte. No, no pone en peligro la gira”.