Billie Eilish estrena ‘Therefore I Am’ y vuelve a la electrónica

Ciudad de México.- La cantante Brenda Rosh promueve actualmente el video de su nueva canción Fantasmas, un tema pop con ritmos de hip hop, que deja apreciar su potente voz.

En Fantasmas B Rosh, como le gusta que la llamen, también exorciza sus miedo, por ejemplo a la violencia, un tema recurrente en el norte del país, de donde es originaria, aunque a estas alturas es normal en todo el país.

Brenda Rosh es una joven cantautora de 24 años, que llegó a esta ciudad hace tres años proveniente de su natal Culiacán, en Sinaloa. Así que de esos tres años picando piedra, uno ha sido de confinamiento por la pandemia.

Lejos de afectarle, esto le ha servido para hacer un viaje de introspección que le ha permitido componer.

“No me he sentido frustrada por no poder salir, o por no poder tocar en vivo, porque la frustración es algo con lo que vivo cada día, para una artista independiente como yo, forma parte de lo común, y es que esta es una carrera muy difícil, así que tienes que aprender a trabajar con ello”.