Con ‘Ghost, la sombra del amor’, apuestan al 2021

México.- El famoso payasito Cepillín se volvió tendencia en redes sociales al desear que Donald Trump gane la elección presidencial de Estados Unidos.

“Más vale malo por conocido que bueno por conocer, ojalá gane Donald Trump”, dijo el payaso al programa Sale el Sol de Grupo Imagen.

“A Biden yo no lo conozco, lo conocí de vicepresidente, pero yo prefiero que gane Donald Trump”, reveló Ricardo González.

El intérprete de la Feria Cepillín dijo que lo del muro fronterizo que plantea Donald Trump es pura política.

“Lo del muro es puro cuento, la raza que va pasar pasa por Ensenada, por Matamoros, por el aire, por abajo. Es política”, comentó.

Cepillín señaló que muchas veces se ha dado papeles a los indocumentados, incluso a Estados Unidos le conviene legalizarlos porque pagan impuestos.

“Aprovechen ese muro y pongan paredes, techo, hagan casitas de Infonavit. ¿Sabes cuántas veces han regularizado a los indocumentados? Un chorro de veces, el país de Estados Unidos es un país de inmigrantes. Toda esa gente que está ilegal está evadiendo impuestos, les conviene legalizarlos”

También platicó que el mismo ha sido víctima de discriminación en Estados Unidos cuando fue niño y tuvo que viajar con su papá.

“Cuando yo era niño mi papá llegó a una gasolinera y me bajo a hacer pipí, entonces veo un baño para blancos y para negros, yo no veo para mexicanos. Tuve que hacer a un lado del baño porque había un racismo tremendo, no había baño para mexicanos, siempre ha existido el racismo”.

