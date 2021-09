Google recuerda a Avicii con Doodle de ‘Wake me Up’

Ciudad de México.- Este 8 de septiembre sería el cumpleaños número 32 de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, quien falleció hace tres años tras una crisis de depresión. Para recordarlo Google le dedicó su Doodle de hoy.

El gigante tecnológico celebró el cumpleaños de Avicii con un Doodle, como suele hacerlo en fechas importantes para homenajear a distintas personalidades.

El Doodle de Tim Bergling dura un minuto y medio, algo poco usual, pero es que se trata de una animación de cómo llegó a convertirse en Avicii, mientras suena su canción Wake me Up.

Avicii es considerado uno de los músicos más influyentes de su generación

Google lo define como “Superestrella sueca DJ, productor, compositor y humanista”.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción “Levels”, que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales de todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en A Sky Full of Stars, David Guetta en Sunshine, Lenny Kravitz en Superlove, Robbie Williams en The Days o Rita Ora en Lonely Together.

En 2014 firmó We Will Find a Way, el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.

¿Qué pasó con Avicii? ¿Te acuerdas?

Avicii, con solo 28 años y una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, fue encontrado muerto en un complejo hotelero de Mascate, la capital de Omán.

El 26 de abril, en un comunicado, su familia declaró que el artista ya no tenía “fuerzas” para luchar y solo buscaba la “paz”.

Tras anunciar en marzo de 2016 su retirada temporal de los escenarios, el DJ sueco intentó buscar “un equilibrio” en su vida para encontrarse bien y hacer “lo que más quería: música”.

El músico había sufrido diversos problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

YA VISTE >>> Así se supo de la muerte de Avicii

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube