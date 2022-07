Mon Laferte apoya ‘La letra escarlata’ y visita a mujeres presas en CERESO

Ciudad de México.- Este 13 de julio se celebra el Día del Rock, la fecha se eligió para conmemorar el primer concierto global, masivo y a beneficio, de la historia, el Live Aid, en el que participaron estrellas de rock como Queen, The Who, David Bowie, U2, Eric Clapton, para recaudar dinero para aliviar la hambruna en Etiopía, un día como hoy, pero de 1985.

Fue un gran concierto, televisado en vivo a todo el mundo el sábado 13 de julio por la noche, incluso lo pudimos ver en México y escuchar a través de WFM 96.9 “magia digital”, todavía no se llamaba así. Ese sábado en la noche, como diría Miguel Ríos, tuvo tantos momentos especiales, del tamaño del reencuentro de Queen, que marcó la historia del rock.

El concierto fue titulado Live Aid y se realizó desde dos escenarios simultáneos, en Londres, Inglaterra, y Filadelfia, en EU, con un cartel extraordinario; duró 16 horas. Si ya te acercas al medio siglo de vida seguramente lo recordarás como un gran suceso.

Tocaron Bryan Adams, Eric Clapton, Duran Duran, Boy George, Mick Jagger, Billy Joel, Judas Priest, Robert Plant, Santana, Paul Simon, Tears for Fears, Neil Young y Stevie Wonder, en Filadelfia.

En Londres, David Bowie, Phil Collins, Dire Straits, Elton John, Queen, Sting, U2, Ultravox, The Who, Wham!, Paul Young, Elvis Costello, y más.

¿Cómo surgió la iniciativa que dio pie al Día del Rock?

Era el año de 1984, en televisión veíamos dolorosas imágenes en reportajes periodísticos sobre el sufrimiento de los niños en África, particularmente en Somalia y Etiopía. El músico Bob Geldof resultó un excelente organizador, vio en la BBC el reportaje y le propuso a uno de sus amigos de Ultravox grabar una canción y convocar a otras figuras para grabarla y donar las regalías para poner un granito de arena en aliviar el hambre.

Esa idea fue muy recurrente después y hoy suena vieja, incluso se volvió a usar el año pasado con la pandemia.

Bueno, la canción se hizo, se llamó Do they know is Christmas y participaron Sting, Bono, Phil Collins, Boy George, George Michael y más. En EU copiaron la fórmula y Michael Jackson convocó a Lionel Ritchie, juntos crearon We are the world –ese video seguro si lo has visto-, y cantaron nada menos que Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Ray Charles, Billie Joel, etc. USA for Africa se llamó la iniciativa.

A partir de ahí Bob Geldof pudo convencer a las estrellas más grandes para tocar en el concierto, al final nadie quería quedarse fuera. Además de eso fue todo un desafío tecnológico para la época.

Paul McCartney y Bob Dylan cerraron los escenarios. Curiosamente Michael Jackson no pudo estar en el Live Aid.

Con esas estrellas obviamente las televisoras querían transmitirlo, se vendieron los derechos a 150 países, millones de espectadores en todo el mundo, también se vendieron las entradas a los dos estadios y la iniciativa fue un éxito. De cuatro millones de dólares que costó la producción, el Live Aid recaudó más de 100 millones.

La importancia de este concierto global fue social, púes hasta ese momento el rock no se vinculaba, ni se identificaba con la solidaridad, sin duda hay un antes y un después de Live Aid, como el Día del Rock.

