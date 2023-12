Después de ser mamá, Mon Laferte está de regreso con nueva inspiración

Ciudad de México.- La actriz Consuelo Duval fue víctima de un robo en su residencia de esta ciudad, que le costó medio millón de pesos y joyas valiosas.

El fraude, conocido como “La patrona”, involucró a un estafador que, haciéndose pasar por Consuelo Duval, engañó a su empleada doméstica a través de una llamada al teléfono fijo.

Luego, con un audio generado por inteligencia artificial imitó la voz de la actriz, y convenció a la empleada de entregar joyas y dinero, que fueron recogidos por un taxi de aplicación.

“Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que ha muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabaja para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que con tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental”.