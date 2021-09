Natalia Jiménez hace un homenaje a la música mexicana

Ciudad de México.- La cantante española Natalia Jiménez, quien vive en México desde hace años, prepara su nuevo álbum de mariachi y banda, “México de mi Corazón“, el volumen 2 de su concepto regional mexicano, como un agradecimiento a la cultura mexicana que la ha conquistado.

“Yo tengo esa conexión con la música mexicana, es de esa música que es para el alma y el corazón y para mí interpretarla es un placer, yo no siento eso por el pop ni con ningún otro género, yo me subo a cantar regional y me siento plena”.

Natalia Jiménez llegó a México como vocalista del grupo La Quinta Estación hace casi 20 años y desde entonces quedó fascinada por nuestra cultura. Cuando inició su carrera solista ya hablaba de un disco dedicado a la música mexicana.

Por fin está cumpliendo su sueño con “México de mi Corazón“, por lo que su disco no se trata de una apropiación cultural, acotó en una entrevista reciente.

“Más bien México se apropió de mí y no me quejo”.

“No soy esa persona que llega de repente, visita a México y no vuelve más nunca y sale de aquí vestida de huipil diciendo que es mexicano. Yo conozco México de arriba abajo, mejor que muchos mexicanos, conozco la música, las costumbres, he hecho de todo aquí, es como decirle a Chavela Vargas que se apropió. Yo soy más ‘chilanga’ que cualquier otra cosa”.

Guanajuato, escenario de “México de mi Corazón“

La Plaza del Templo Expiatorio de León y la Plaza Principal de Jalpa de Cánovas, en Purísima del Rincón, fueron los principales escenarios de la grabación del disco regional volumen 2 “México de mi Corazón” de la cantautora española, Natalia Jiménez.

Natalia Jiménez comenzó grabaciones los pasados meses de julio y agosto.

“Decidimos hacer el disco en Guanajuato porque es la Cuna de la Independencia, es un estado tan rico, tan bonito, con un público cariñoso y cálido; es un honor que nos hayan recibido así de bien y poder grabar en sitios tan hermosos como el Templo Expiatorio y la Plaza Municipal de Jalpa de Cánovas, lugares icónicos y maravillosos”.

Durante la grabación de 13 canciones, la producción de Natalia Jiménez realizó tomas genéricas de experiencias turísticas y culturales del estado de Guanajuato, como la gastronomía y el proceso artesanal de tallado de piedra del Pueblo Mágico de Comonfort; se captó el majestuoso Mausoleo y la casa de José Alfredo Jiménez, el Museo del Vino, el trabajo artesanal de alfarería y las nieves del Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo.

El equipo también llegó a los Pueblos Mágicos de Mineral de Pozos y Salvatierra, destinos cargados de leyendas, historias y tradiciones; así como a las Rutas del Vino; la Ruta del Tequila también fue parte de la experiencia.

Natalia Jiménez aprovechó al máximo las locaciones de Guanajuato, pues muestra también los centros ceremoniales más característicos y relevantes del Bajío como lo es Plazuelas, en Pénjamo; Peralta, en Abasolo; Arroyo Seco, en Victoria; Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende; y El Cóporo, en Ocampo.

Por supuesto no podían faltar imágenes de Guanajuato capital y San Miguel de Allende, Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El disco con éxitos probados

Los temas del álbum son: “La muerte del Palomo”, “Te quedó grande la Yegua”, “Me nace del corazón”, “Fue un placer conocerte”, “No me vuelvo a enamorar”, “Se me olvido otra vez”, “Cielo Rojo”, “Si nos dejan”, “Fuiste mía”, “No me amenaces”, “Renunciación”, “La pena” y “Se me queman las manos”.

El álbum “México de mi Corazón” salió el 10 de septiembre en plataformas digitales, y en el mes de octubre la venta del disco.

