Sergio Mayer se encuentra hospitalizado por envenenamiento

Ciudad de México.- Después de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum autorizara conciertos masivos, Ocesa anunció que realizará la edición 11 del Corona Capital, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, los próximos 20 y 21 de noviembre.

El Corona Capital convocó a sus fans a vivir la mayor de las emociones frente a sus bandas favoritas.

El elenco musical incluye a Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, Rüfüs du Sol, St. Vincent, LP, The Kooks, Cheap Trick, The Whitest Boy Alive, Pabllo Vittar y muchos más.

Además se vivirá la primera actuación musical en México de Royal Blood, Ashnikko, JP Saxe, 070 Shake, Turnstile, Dayglow, Missio y Alaina Castillo, entre otros. También, contará con el primer show de vuelta a nivel mundial de The Bravery, después de 9 años sin tocar.

La organización del Corona Capital explicó que:

“Nos encontramos muy emocionados porque hemos encontrado el interés y la confianza de las bandas más importantes del circuito internacional para tocar en México”.

Y esto lo atribuyen a “la intensa campaña de vacunación realizada por las autoridades que ha causado una significativa reducción en el número de hospitalizaciones; el compromiso de los promotores para la aplicación de protocolos sanitarios adicionales a los obligatoriamente requeridos por las autoridades”.

Agradecieron la colaboración del público que a lo largo de estos meses ha permitido un regreso gradual y ordenado con un mayor aforo.

En este esperado regreso, nuestra máxima prioridad es proveer un entorno sanitario seguro. Por eso, con apego a las mejores prácticas internacionales de la industria, que han probado efectividad en preservar la salud en eventos similares, quienes organizamos el Corona Capital decidimos establecer requisitos adicionales a los observados en la Ciudad de México.



¿Solo para vacunados?

La organización del Corona Capital enfatizó que su máxima prioridad es proveer un entorno santario seguro, libre de contagios, por lo que estableció las siguientes reglas, que ya se aplican en eventos masivos internacionales:

Junto con el boleto, el comprobante de tu esquema de vacunación completo es tu pase de entrada, por ello deberás presentarlo sea de autoridad mexicana o extranjera.

Las personas de cualquier edad que por cualquier motivo no cuenten con este comprobante de vacunación, para tener acceso habrán de presentar prueba negativa de Covid-19 emitida por una entidad privada autorizada para aplicarla.

Control de tempratura

Uso obligatorio de cubrebocas

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital?

POR DÍA GENERAL: Fase 1 N/A. Fase 2 $1,799. Fase 3 $1,999. Fase 4 $2,299. ABONO GENERAL (Pase para ambos días) Fase 1 $2,399. Fase 2 $2,699. Fase 3 $2,999. Fase 4 $3,299.

PRECIOS BOLETOS PLUS POR DÍA Fase 1 N/A. Fase 2 $2,799. Fase 3 $2,999. Fase 4 $3,299. ABONO PLUS (Pase para ambos días) Fase 1 $4,080. Fase 2 $4, 300. Fase 3 $4,700. Fase 4 $5,100.

BOLETOS CONFORT PASS POR DÍA Fase 1 N/A. Fase 2 $2,199. Fase 3 $2,599. Fase 4 $2,799.

CONFORT PASS ABONO Fase 1 $3,239. Fase 2 $3,499. Fase 3 $3,849. Fase 4 $4,199.

La preventa es el 16 y 17 de septiembre y la venta general el 18.

