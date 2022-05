‘Sonic 2’ llega veloz a plataformas digitales

Ciudad de México.– Lifetime reflexiona en torno a las madres que han perdido a sus hijos con una película oportuna para este 10 de mayo, “Arrancada de sus brazos”, una historia basada en hechos reales, sobre una madre y su hija, inmigrantes, que tratan de reencontrarse después de haber sido separadas.

“Arrancada de sus brazos” sigue a Cindy Madrid (Fátima Molina) y su hija de seis años, Jimena, quienes huyeron de la violencia en El Salvador buscando la seguridad en los Estados Unidos. Pero sólo encontraron que serían separadas en la frontera como una parte de la política de tolerancia cero de la administración norteamericana.

“Hablar de una historia real y saber que puede llegar a muchísima gente y que, si bien somos actores y gran parte de nuestro trabajo es entretener, también es lograr empatía y una conciencia social, me parece muy importante. Esta trama justamente tiene eso. Como mexicana y latina era fundamental realizar un papel como este”.

Compartió Fatima Molina durante un evento virtual del canal.

El elenco de “Arrancada de sus brazos” es encabezado por la ex estrella de Devious Maids Judy Reyes, a quien se suma Gloria Reuben (Mr. Robot, ER). Reyes interpreta a Thelma García, una abogada de inmigración de Texas que trabaja incansablemente para reunir a la pareja, mientras que Reuben da vida a la periodista ganadora del premio Pulitzer, reportera de ProPublica, Ginger Thompson, quien dio a conocer esta historia.

“Cuando me llegó el guion me impactó como madre, latina, mujer, actriz y como una persona que ha seguido la historia por muchos años, sobre la separación de padres y sus hijos. Al leer el guion me emocioné y lloré un poco, arrebaté la oportunidad para realizar el papel de Thelma García, la abogada de inmigrantes, que ha dedicado su vida a ayudar”.