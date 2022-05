Javier Bardem triunfa en los Premios Platino

“El buen patrón” consolidó el domingo su exitosa trayectoria con el reconocimiento a mejor película iberoamericana del año en la novena edición de los Premios Platino.

La gran favorita cumplió con los pronósticos y se llevó cuatro de los 11 galardones a los que aspiraba: mejor director y guion para su creador, Fernando León de Aranoa; mejor actor para su protagonista, Javier Bardem, y mejor filme del año.

Así loseñaló León de Aranoa al recibir el Premio Platino.

Javier Bardem aprovechó la celebración del día de la madre en España para dedicarle el premio Platino a la suya, la fallecida actriz Pilar Bardem, “a la que amo y adoro y tengo presente todos los días”.

El actor madrileño ganó su tercer Platino en la premiada cinta de León de Aranoa.

Carmen Maura fue de las más aclamadas de la noche, reconoció estar “un poco superada” al recibir el Premio de Honor a toda su carrera y reencontrarse con sus compañeros de profesión.

“He trabajado en muchos países de Sudamérica y quiero compartirlo con todos los actores y actrices con los que he trabajo en todos esos países, que me han acogido, me han mimado, me han ayudado a conocer el país. Me he sentido muy querida”.