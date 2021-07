Nuevo vistazo a ‘Ghostbusters: El legado’ con sorpresas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México estará presente en el Festival Internacional de Cine de Venecia con la película La caja, del director Lorenzo Vigas, que figura en la competencia oficial por el León de Oro de la Mostra.

Ganador del León de Oro en 2015 con Desde allá, Lorenzo Vigas, de nacionalidad venezolana, regresará a Venecia, ahora con La caja, protagonizada por los mexicanos Hernán Mendoza y Hatzín Navarrete.

“Ser el primer latinoamericano en ganar el León de Oro me puso mucha presión en querer hacer la mejor película. Además, para mí, hacer La caja es una retribución a México de todo lo que me ha dado. Es muy difícil haber ganado el León de Oro y volver ahí me deja muy satisfecho a nivel personal. Sobre todo, poder darle este regalo a México”.

Lorenzo Vigas