Nuevos detalles de ‘El callejón de las almas perdidas’, de Guillermo del Toro

Ciudad de México.– La actriz mexicana Salma Hayek recibió el viernes su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, y recordó en su discurso lo difícil que fue abrirse paso en la Meca del Cine, pues recién llegada sufrió discriminación y racismo.

Relató en particular un episodio en el que al pasear con unos amigos también mexicanos por el Hollywood Boulevard, donde ahora estaba parada, fue asaltada y amenazada con un cuchillo y aunque gritaron no recibieron ayuda.

“Cada vez que pienso en el Boulevard de Hollywood, eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que, cuando me fui a mi casa esa noche, dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie me quiere. Casi me matan hoy’”.

Salma también recordó que en un cine la persona detrás le pateó el asiento y le dijo: “Mexicana, no te sientes delante de mí, regresate a tu país”. Y otra en la que estaba en una fila en un café una persona la jaló por el brazo, la sacó de la fila y le dijo que no se pararía detrás de una mexicana.

Recordó que en los estudios de cine llegaron a decirle: ”¿Por qué no te regresas a México a hacer telenovelas? Nunca conseguirás trabajo aquí”.

“Pero me quedé. Me quedé y quiero decirle a todos los que están aquí, todos mis queridos fans, si se están preguntando qué me dio la valentía para quedarme, fueron ustedes. Porque aunque aquí en Hollywood no me conocían, todos los latinos en Estados Unidos sabían quién era yo, entendían que vine con sueños como ellos, y esos fans me dieron valentía en los tiempos difíciles”.