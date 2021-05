Primer vistazo a ‘Eternals’ con Angelina Jolie y Salma Hayek

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

El actor Timothée Chalamet será Willy Wonka en su juventud en un musical basado en los primeros años de la vida del excéntrico chocolatero creado por el escritor Roald Dahl.

Las compañías Warner Bros. y The Roald Dahl Story Co. anunciaron el lunes que Timothée Chalamet, de 25 años, protagonizará “Wonka”.

El estudio dijo de la película:

“Se enfocará en un joven Willy Wonka y sus aventuras previas a abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo”.

Paul King (“Paddington” y “Paddington 2”) dirige y escribió además el guion, mientras que el productor de “Harry Potter” David Heyman estará a cargo de la producción.

Antes Warner Bros. anunció que la cinta con Timothée Chalamet se estrenaría en marzo de 2023.

Otros Wonkas

El director Taika Waititi está trabajando en un par de series animadas con el mismo personaje para Netflix.

Gene Wilder protagonizó la película de 1971 “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” basada en el popular libro de Dahl. En la versión de Tim Burton de 2005, Johnny Depp interpretó una Wonka en un estreno que recaudó 475 millones de dólares a nivel mundial.

Timothée Chalamet, la estrella nominada al Oscar por la película “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre”) tiene varios proyectos importantes en camino:

“Dune” (“Duna”) de Denis Villenueve, “The French Dispatch ”(“ La crónica francesa ”) de Wes Anderson, “ Don’t Look Up ”de Adam McKay y“ Bones & All ”de Guadagnino.

