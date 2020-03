Guillermo Arriaga presentó en Twitter su novela ‘Salvar el fuego’

México.- Después de la pausa que se espera en México por la pandemia del Covid-19, el próximo 26 de mayo Odin Dupeyron reaparecerá en su conferencia “Esto sé” para reflaxionar sobre el miedo, dolor y la depresión.

Será en el escenario del Teatro del Parque Interlomas donde se de la conferencia magistral, por lo que hay que aprovechar ya que no es un show de manera continua ¡No pierdas la oportunidad!

Con este espectáculo unipersonal, Dupeyrón logra que el público asistente enfrente su realidad, a través de una plática que inicia recabando diversos puntos de vista entre los presentes, desarrollando varias temáticas por sesión, la cual ha llevado a cabo en hospitales, escuelas, universidades e incluso reclusorios y que para esta ocasión, ofrece una promoción especial para estudiantes con credencial vigente, haciendo un 30 por ciento de descuento.

La realización de esta conferencia es esporádica; por lo que no hay que perder la oportunidad de conocer la experiencia que trae consigo Esto sé (Una batalla contra el exceso de pensamiento mágico), ahora en el Teatro del Parque Interlomas; un proyecto escrito en tono de comedia en el que Odin comparte lo que ha experimentado y aprendido en la vida.



“Es una plática sobre mi forma de pensar, del por qué soy como soy y por qué hago lo que hago. Sólo doy mi punto de vista, el cual resulta ser positivo e inspirador para la gente”, dijo en su momento el también protagonista de “Lucas” y “22:22”, también autor de los libros “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado”, “¿Nos tomamos un café?” y “En tu única vida ¿De qué no te quieres perder?”.



“Esto sé”…, es una charla realista que no condiciona el pensamiento del espectador; más bien muestra la libertad de satisfacer los deseos asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos.



Odin Dupeyron, quien formó parte de los proyectos unitarios en televisión “Fursio” y “Plaza Sésamo”, invita al público a mejorar su autoconocimiento para tomar decisiones más asertivas, sin cargar culpas impuestas, sintiéndose el espectador motivado a observar y a enfrentar sus problemas basado en la realidad y no en las ilusiones.

