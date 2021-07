Impiden a padre de Luisito comunica ingresar a Europa por tener vacuna Sinovac contra Covid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El youtuber Luisito comunica denunció que su padre no pudo entrar a un país de Europa debido a que le aplicaron la vacuna Sinovac contra la Covid.

Tanto Luisito como su papá viajaron de México a Estambul, Turquía, e iban a ir a Francia y Mónaco, sin embargo, al no contar con las vacunas Johnson & Johnson o Pfizer se les impidió el paso a dichos países.

“Si ustedes tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar”, comentó el influencer a través de sus historias en Instagram.

“Literal, nos rebotaron, nos dijeron que no podemos ir a Europa. Irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea”, agregó.

Luisito comunica aceptó estar en un predicamente porque no sabía lo que sucedería con su equipaje.

“Tenemos que resolver para que no nos vayan a subir las maletas y nos quedaremos yo creo que en Turquía. Sepan que si se pusieron Sinovac no pueden viajar, no sirve”, se quejó.

“Nos dijeron prácticamente que la vacuna que le pusieron a mi papá ‘no sirve, es de chocolate'”.

“Nunca me había topado con algo así, esta experiencia les puede servir de referencia a varios. Yo tengo la Johnson y me dijeron que podía viajar donde quisiera pero mi papá no”, sentenció Luisito comunica.

